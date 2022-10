Conmebol espera cerca de 20 mil torcedores de Flamengo e Athletico-PR na final da Copa Libertadores

Entidade definiu junto as autoridades locais de concentração flamenguistas e athleticanos

A Conmebol prepara os últimos detalhes para a final da Copa Libertadores, que acontece no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. A expectativa é de que pelo menos 15 mil torcedores do Flamengo e 5 mil do Athletico-PR estejam presentes no estádio.

A partida acontece no Monumental Isidro Romero Carbo, casa do Barcelona de Guayaquil. O local tem capacidade para receber pouco mais de 55 mil torcedores. A Conmebol também abriu uma venda de ingressos direcionadas ao público local e há expectativa de que vários equatorianos prestigiam o evento.

A Conmebol e as autoridades de Guayaquil estão fechando os últimos detalhes de logística da competição. A torcida do Flamengo ficará concentrada no Parque de La Ferroviaria, que fica cerca de 2,9km de distância do estádio Monumental.

As autoridades locais determinaram que a torcida do Athletico-PR ficará concentrada no Parque Samanes, bem mais distante do estádio, há cerca de 13k do Monumental.

Apesar dos rumores de uma possível mudança de local, a Conmebol sempre deixou claro que Guayaquil seria o palco desta final de Libertadores e reforçou isso aos clubes. A entidade já gastou mais de R$ 30 milhões em melhorias no estádio. A prefeitura da cidade aportou com mais R$ 10 milhões.