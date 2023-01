Conheça Jhoanner Chávez, novo reforço do Bahia

Lateral chegou ao Bahia e vai reencontrar Renato Paiva, com quem trabalhou no Equador

O Bahia contratou o lateral esquerdo Jhoanner Chávez, de 20 anos. O atleta, formado nas categorias de base do Independiente Del Valle, estava no clube desde 2017. Ele chegou ao profissional em 2020, e desde então, já fez 75 jogos, marcou 7 gols e deu 5 assistências.

Na última temporada, Chávez atuou em 44 jogos, sendo 31 como titular, anotou 7 gols e deu 3 assistências. Em 2021 conquistou a Liga Nacional, e em 2022, levantou a taça da Copa Sul-Americana e da Copa do Equador.

Em novembro de 2022 foi convocado para a Seleção principal do Equador em amistoso preparatório para o Mundial, onde jogou por 45 minutos no amistoso contra o Iraque.

Na temporada 2021, trabalhou com o Renato Paiva, treinador atual do Bahia. Em 2020, o jogador conquistou a Libertadores Sub-20 e em 2022 chegou até a final do mesmo torneio. Já na Seleção do Equador, ele disputou o Sul-Americano Sub-15 em 2017 e o Mundial Sub-17 em 2019.

O atleta é agenciado pela OTB Sports, empresa que desde 2017 aposta e explora o mercado equatoriano.