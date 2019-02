Conheça detalhes do CT do Flamengo, o Ninho do Urubu

Local foi atingido por incêndio de grande proporção no Rio de Janeiro

Tragédia no Ninho do Urubu! Um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (8). Até o momento, 10 pessoas morreram e três estão em estado grave.

O incêndio aconteceu em uma parte antiga do Ninho, que servia de alojamento para as categorias de base, logo na entrada do CT.

Ainda não há informação oficial sobre o que ocasionou o incêncio.



Foto: Reprodução TV

Confira os detalhes sobre o Ninho do Urubu!

O QUE É O NINHO DO URUBU

Inaugurado no final de 2016, o Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu, era o grande sonho do clube. Depois de inúmeros adiamentos e de pelo menos quatro anos em obras, o módulo para o futebol profissional, que fica localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, foi concluído.

Inicialmente, o clube investiu R$ 15 milhões, contando com refeitórios, salão de jogos, academia, hotel para concentração e campos de treinamentos.



Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Já no último ano, o Rubro-Negro inaugurou o módulo profissional do CT, com investimento de R$ 23 milhões e inspiração em clubes europeus.

Vale lembrar que o terreno foi comprado pelo clube em agosto de 1984.

A ÁREA



Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

A área total é de 5.500m² divididos em dois pavimentos, com um acesso independente para os jogadores e comissão técnica, e outro para os profissionais da imprensa.

Mais artigos abaixo

O local ainda conta com 42 suítes, sendo 36 individuais e seis duplas, além de salas de preparação física e 14 banheiras de hidroterapia, piscina, nutrição, fisiologia, departamento médico, varandas de observação, dois auditórios com capacidade para 50 pessoas cada, praça de convívio, refeitório, vestiário e rouparia.

O local do incêndio recebia basicamente jogadores das categorias Sub15 e 17 do Flamengo. O clube já se movimentava para desativar a área com a mudança das atividades do profissional para o módulo novo, ao lado do campo 1.