Confronto na Itália sai completamente dos trilhos: jogadores fogem dos torcedores

Durante a partida entre Monopoli e Foggia, no domingo à noite, a situação saiu completamente do controle. Torcedores da equipe visitante invadiram o campo nos últimos instantes da partida, levando os jogadores a abandonarem em massa o campo e se dirigirem ao túnel.

O Foggia, que disputa a Série C, está passando por uma temporada muito difícil. O clube, que jogou pela última vez na primeira divisão italiana em 1995, corre risco de rebaixamento e não tem mais como escapar dos play-offs. O fraco desempenho da equipe está causando grande insatisfação entre os torcedores do clube do sul da Itália.

No jogo fora de casa contra o Monopoli, sétimo colocado na tabela, tudo deu errado nos acréscimos. Com o placar em 1 a 0 contra, fogos de artifício foram lançados em campo e alguns torcedores enfurecidos conseguiram invadir o gramado.

Muitos jogadores viram o que estava acontecendo e preferiram sair correndo. Eles se dirigiram o mais rápido possível para o túnel dos jogadores, enquanto um torcedor atacava um segurança.

As imagens mostram como um torcedor desferiu um forte golpe no segurança, mas foi derrubado no chão e imobilizado. O agressor acabou sendo detido e levado embora.

A partida foi retomada dez minutos depois, após a ordem ter sido restabelecida. Nos poucos minutos que restavam, não houve mais gols. O Monopoli acabou vencendo por 1 a 0.

Além disso, o Foggia está passando por um dos capítulos mais sombrios de sua história. Em maio de 2025, o clube foi colocado sob supervisão judicial após uma investigação da promotoria antimáfia de Bari, que revelou como a máfia local pressionava o presidente Nicola Canonico para que vendesse o clube.