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Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

Traduzido por

Confronto explosivo logo cedo no sorteio da Copa da Liga Inglesa

Liverpool
Tottenham
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
England

Conheça os resultados completos do sorteio

O sorteio da terceira fase da Copa da Liga Inglesa "Carabao" definiu um confronto explosivo e antecipado entre Liverpool e Tottenham, após a vitória deste último sobre o Charlton ontem, quarta-feira (5 a 1).

É provável que o Leeds enfrente o Chelsea, caso o clube londrino vença o Luton Town hoje, quinta-feira.

O Manchester United enfrenta um time da Premier League, o Brighton, enquanto o atual campeão Manchester City recebe o Norwich.

O Fleetwood, único time remanescente da quarta divisão na competição, recebe o Sheffield United.

Os nove times da Premier League que disputam competições europeias — Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Sunderland — entram todos na Copa Carabao na terceira fase.

Para evitar conflito com as rodadas de abertura da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa, as partidas serão realizadas ao longo das semanas que começam na segunda-feira, dia 7, e na segunda-feira, dia 14 de setembro.

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O sorteio completo ficou assim:

Crystal Palace x Middlesbrough

Manchester United x Brighton

Manchester City x Norwich

Sunderland x Hull

Ipswich x Arsenal

Coventry x Aston Villa

Bournemouth x Lincoln

Liverpool x Tottenham

Chelsea ou Luton x Leeds

Millwall x Newcastle

Fleetwood x Sheffield United

Everton x Wolverhampton

Leyton Orient x Bradford

Reading x Brentford

Peterborough x Barnsley

West Ham x Fulham ou Wimbledon

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