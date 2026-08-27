O sorteio da terceira fase da Copa da Liga Inglesa "Carabao" definiu um confronto explosivo e antecipado entre Liverpool e Tottenham, após a vitória deste último sobre o Charlton ontem, quarta-feira (5 a 1).
É provável que o Leeds enfrente o Chelsea, caso o clube londrino vença o Luton Town hoje, quinta-feira.
O Manchester United enfrenta um time da Premier League, o Brighton, enquanto o atual campeão Manchester City recebe o Norwich.
O Fleetwood, único time remanescente da quarta divisão na competição, recebe o Sheffield United.
Os nove times da Premier League que disputam competições europeias — Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Sunderland — entram todos na Copa Carabao na terceira fase.
Para evitar conflito com as rodadas de abertura da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa, as partidas serão realizadas ao longo das semanas que começam na segunda-feira, dia 7, e na segunda-feira, dia 14 de setembro.
Você pode discutir os assuntos e as notícias com mais profundidade nos fóruns do Kooora
O sorteio completo ficou assim:
Crystal Palace x Middlesbrough
Manchester United x Brighton
Manchester City x Norwich
Sunderland x Hull
Ipswich x Arsenal
Coventry x Aston Villa
Bournemouth x Lincoln
Liverpool x Tottenham
Chelsea ou Luton x Leeds
Millwall x Newcastle
Fleetwood x Sheffield United
Everton x Wolverhampton
Leyton Orient x Bradford
Reading x Brentford
Peterborough x Barnsley
West Ham x Fulham ou Wimbledon