Reportagens da imprensa marroquina revelaram que um árbitro egípcio irá apitar a partida entre o Union de la Capitale, da Argélia, e o Olympique de Safi, do Marrocos, pela Copa da Confederação Africana.

Segundo o site marroquino “Al-Batalha”, nesta quarta-feira, a Confederação Africana de Futebol (CAF) nomeou o egípcio Amin Omar para arbitrar a partida, que será disputada na primeira mão das semifinais do torneio continental.

A partida de ida será disputada na Argélia no dia 11 de abril.

A partida de ida será comandada por uma equipe de arbitragem egípcia liderada pelo árbitro Amin Omar, com a assistência de Mahmoud Abu Al-Raghal e Ahmed Hossam Taha, enquanto a função de quarto árbitro ficará a cargo de Mohamed Ma'rouf. O VAR será comandado por seu compatriota, o árbitro Mahmoud Ashour, com a assistência de Hossam Azab como árbitro assistente de VAR.

Já a partida de volta, que será disputada no dia 19 de abril no Estádio Al-Masira, será comandada pelo árbitro ruandês Samuel Oikanda, com a assistência do queniano Gilbert Cheriot e do angolano Oliver Lopez Sanchez, Enquanto a função de quarto árbitro ficará a cargo do árbitro chadiano Mohamed El-Haj Ali, e a tecnologia de vídeo (VAR) será comandada pelo árbitro senegalês Issa Sy, auxiliado por seu compatriota senegalês Gabriel Camara como árbitro assistente de vídeo.

O vencedor do confronto entre Safi e Union de La Capitale se classifica para a final, onde enfrentará o vencedor da outra semifinal entre o Zamalek, do Egito, e o CR Belouizdad, da Argélia.