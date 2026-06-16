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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Confissão surpreendente de Mohamed Salah após o confronto contra a Bélgica

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
Bélgica
Egito
EUA

Detalhes pouco conhecidos do que rola dentro do campo, contados pelo capitão do Egito

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, falou sobre as condições climáticas adversas que marcaram o confronto dos Faraós contra a Bélgica na estreia de ambos no Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A partida terminou empatada em 1 a 1, resultado que garantiu à seleção egípcia um ponto importante no início de sua campanha na Copa do Mundo.

Salah disse durante conversa com o ex-jogador alemão Bastian Schweinsteiger no corredor dos jogadores após o jogo: “O clima estava muito quente dentro do estádio, muito parecido com os estádios que sediam jogos do Super Bowl, e eu estava me sentindo cansado”.

O capitão dos Faraós acrescentou: “Era preciso parar para beber água a cada tempo, caso contrário, teríamos sofrido muito devido às altas temperaturas”.

A seleção egípcia registrou o terceiro empate de sua história na Copa do Mundo, depois de ter empatado duas vezes na edição de 1990 contra a Holanda e a Irlanda.

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A seleção egípcia abriu o placar com Imam Ashour aos 20 minutos, antes que a seleção belga empatasse com um gol contra marcado por Mohamed Hani aos 67 minutos.

No que diz respeito aos prêmios individuais, Imam Ashour foi eleito o melhor jogador da partida após o excelente desempenho que apresentou durante o confronto contra a Bélgica.

A seleção egípcia enfrentará a Nova Zelândia na próxima partida, às 4h da madrugada de segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos.

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