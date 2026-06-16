Confissão surpreendente de Mohamed Salah após o confronto contra a Bélgica

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, falou sobre as condições climáticas adversas que marcaram o confronto dos Faraós contra a Bélgica na estreia de ambos no Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A partida terminou empatada em 1 a 1, resultado que garantiu à seleção egípcia um ponto importante no início de sua campanha na Copa do Mundo.

Salah disse durante conversa com o ex-jogador alemão Bastian Schweinsteiger no corredor dos jogadores após o jogo: “O clima estava muito quente dentro do estádio, muito parecido com os estádios que sediam jogos do Super Bowl, e eu estava me sentindo cansado”.

O capitão dos Faraós acrescentou: “Era preciso parar para beber água a cada tempo, caso contrário, teríamos sofrido muito devido às altas temperaturas”.

A seleção egípcia registrou o terceiro empate de sua história na Copa do Mundo, depois de ter empatado duas vezes na edição de 1990 contra a Holanda e a Irlanda.

A seleção egípcia abriu o placar com Imam Ashour aos 20 minutos, antes que a seleção belga empatasse com um gol contra marcado por Mohamed Hani aos 67 minutos.

No que diz respeito aos prêmios individuais, Imam Ashour foi eleito o melhor jogador da partida após o excelente desempenho que apresentou durante o confronto contra a Bélgica.

A seleção egípcia enfrentará a Nova Zelândia na próxima partida, às 4h da madrugada de segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos.