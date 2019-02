Confirmado na Seleção, Lucas Paquetá é visto com futuro promissor na Canarinho

Com polivalência, vigor físico e muita técnica, jovem meia tem facilidade de adaptação e está cheio de moral com a comissão técnica

Desde o final da Copa do Mundo da Rússia, o técnico Tite vem buscando renovação na equipe brasileira e um dos nomes que mais entusiasma o treinador é o de Lucas Paquetá. Na ocasião, o jovem desfilava seu talento pelo Flamengo, mas por conta do calendário teve que ficar de fora da maioria das convocações. Hoje no Milan, a vaga está garantida e já foi até confirmada por Cleber Xavier, auxiliar da Seleção.

Paquetá vai integrar a lista dos 23 convocados para a rodada dupla do Chevrolet Brasil Global Tour contra Panamá e República Tcheca neste mês de março. O meio-campista vem evoluíndo a cada partida e confirmando o que a comissão técnica vislumbrava para ele e setembro, quando foi chamando pela primeira vez.

Em mais ou menos 10 dias concentrado com a Canarinho, Paquetá mostrou desenvoltura nos treinos, técnica apurada e facilidade para interagir com os mais experientes do grupo. Além disso, é um jogador que atua em várias faixas do meio-campo, o que tem sido ponto importante entre os atletas convocados para a Seleção.



No próprio Milan, Gattuso tem aproveitado com maestria a facilidade de Paquetá em flutuar pelo meio-campo. Há partidas em que o jovem se posiciona um pouco mais atrás, pelo lado esquerdo, formando um trio com o lateral e trocando passes com o camisa 10 Çalhanoglu, que atua abertop ela esquerda.

Em outras situações, Paquetá se posiona mais a frente, abusando da movimentação e infiltrando pela esquerda ou por dentro. Nas duas situações, pode ser um reforço importante para o meio-campo da Seleção, principalmente para Neymar, que pode ter ao seu lado um jogador que ao mesmo tempo protege as suas costas e aproveita os seus espaços na frente.

No entanto, ainda vai demorar para que Tite possa testar essa dobradinha, uma vez que o camisa 10 da Canarinho está lesionado e só deve retornar para a Copa América. Por outro lado, pode ganhar um "ritmista", algo que tanto buscou antes da Copa do Mundo da Rússia. Em alguns jogos no Milan e principalmente no Flamengo, Paquetá ajudava na saída de bola e aparecia dentro da área para finalizar, em uma de suas principais características, a presença de área.

Sendo assim, fazendo uma projeção do futuro do garoto na Seleção, é um jogador que neste primeiro momento pode ser uma reposição para Paulinho ou Renato Augusto. Nomes convocados com frequência por Tite mas que dificilmente chegarão na Copa do Mundo da Rússia, por exemplo.

"No Milan está fazendo jogo mais simples, mais concentrado, mais posicional. É pouco ainda de observação do Paquetá, mas eu acho, para o meu gosto, que ele mais perto do gol tem mais possibilidades de sucesso. Tem boa definição, infiltra bem com ou sem bola, tem bom cabeceio, então ele vai nos ajudar muito", analisou Cléber Xavier ao PodCast "Footure Futeboleiros".

Cléber, inclusive, praticamente confirmou Lucas Paquetá entre os convocados para a Copa América, competição que acontece em Junho, no Brasil.

"Infelizmente não pudemos contar mais vezes com ele. Mas agora dificilmente não vai estar com a gente. A não ser que aconteça alguma coisa, vai estar na convocação de março, vai estar na convocação da Copa América. Como no Milan, um pouco mais à frente, chegando mais perto do pivô central, mais perto ali do Neymar ou de quem for jogar no lugar do Neymar no lado esquerdo, sustentando, porque é um menino que tem muita entrega sem a posse".