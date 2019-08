Confirmado: Barcelona empresta Coutinho para o Bayern

O brasileiro chega ao clube alemão, que terá opção de compra

Philippe Coutinho será jogador do de Munique. A notícia foi confirmada por um porta-voz do clube alemão em contato com a Goal e SPOX, nesta sexta-feira (16).

Apesar de ter sido relacionado para a estreia do Barça em , nesta sexta-feira (16), o meia-atacante sequer ficou no banco de reservas. Curiosamente, o Bayern também inicia a sua temporada de hoje à tarde, contra o Hertha Berlin.

De acordo com a Rádio Catalunha, o contrato entre Coutinho e Bayern ainda não foi assinado: a expectativa é que o empréstimo seja sacramentado oficialmente neste domingo (18).

Ainda faltam detalhes sobre como será feito o empréstimo, mas a tendência é que envolva a possibilidade de compra definitiva dos direitos do jogador.

A mudança de Coutinho para a Bundesliga não era o Plano A dos catalães, que tinham a intenção de usá-lo como moeda de troca para trazer Neymar do .

Contratação mais cara de toda a história do Camp Nou, Coutinho chegou em janeiro de 2018 por um valor de 145 milhões de euros. Entretanto, apesar de um brilho aqui, outro ali, jamais conseguiu atingir as expectativas criadas – especialmente pelo desempenho que ele havia apresentado no anteriormente.

Quem não tem Sané, caça com Coutinho?

Em reformulação, o Bayern de Munique trabalhou as suas ações no mercado de transferências buscando pontas, uma vez que Robben e Ribéry deixaram o clube. A intenção inicial era contratar o alemão Leroy Sané, destaque do . Entretanto, o jogador sofreu uma lesão grave na abertura da temporada. Também por empréstimo, os bávaros trouxeram o croata Ivan Perisic. Coutinho chega para ser mais uma opção para o técnico Nico Kovac.