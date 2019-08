Confira os memes de Palmeiras x Grêmio, pela Libertadores

“O futebol é jogado, e o lambari é pescado”, diz um famoso ditado popular. Em tempos de internet acessível a milhões, poderíamos atualizar a sabedoria popular com o seguinte complemento: “... e os memes são gerados”.

Afinal de contas, enquanto um jogo como vs , que decide o semifinalista da Libertadores da América, acontece no Pacaembu, os internautas já esbanjam criatividade e bom-humor nas redes sociais. Confira, abaixo, alguns memes que já estão em alta!

O goleiro gremista vem sendo um dos assuntos mais comentados nesta primeira parte, já que não vem passando muita confiança apesar da vitória por 2 a 1 nos 45 minutos iniciais.

Torcedor gremista tá só o meme do Faustão com o jogo e com o Paulo Victor pic.twitter.com/vu5rOZ2yCB

Torcida do Grêmio com o coração na mão nesse jogo. Um retrato do Paulo Victor toda vez que o time do Palmeiras cruza uma bola na área:#PALxGRE #Libertadores #LibertadoresFoxSport pic.twitter.com/Dw9zHSzvlZ