Após uma temporada excepcional em termos de títulos, Fabián Ruiz, estrela do Paris Saint-Germain, quer acreditar em suas chances de disputar a Bola de Ouro.

Fabián Ruiz, o único jogador que conseguiu conquistar a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões da Europa na última temporada, tem um conjunto de argumentos sólidos para concorrer ao Ballon d'Or, e depois de ter ficado na 24ª colocação na temporada passada, em sua primeira indicação à Bola de Ouro, Fabián Ruiz pode almejar uma posição muito melhor neste ano.

O site Foot Mercato publicou declarações de Fabián Ruiz durante sua entrevista à revista France Football, na qual ele disse: "Onde me vejo na corrida pela Bola de Ouro? Isso cabe aos eleitores. O mais importante para mim é me colocar à disposição da equipe, buscando ao mesmo tempo estar entre os melhores".

E prosseguiu: "Tive a sorte de estar na lista dos trinta indicados no ano passado. Estar entre os trinta é uma grande honra. Que votem em quem considerarem mais merecedor do prêmio. Estou grato e orgulhoso apenas por minha indicação".

Quando questionado se alguns jogadores fizeram uma temporada melhor do que a dele, respondeu: "Depende. Em termos de títulos, não. No plano individual, grandes jogadores fizeram uma temporada fantástica, e não há dúvidas quanto ao nível deles. Há muitos candidatos. O simples fato de eu estar entre os jogadores indicados à Bola de Ouro é uma grande honra e uma imensa fonte de felicidade".

Do seu ponto de vista, sua ausência por 3 meses devido a uma lesão no joelho durante a última temporada não representa um ponto negativo em sua candidatura, e ele considera que foi "importante nos momentos decisivos, tanto com o clube quanto com a seleção".

Luis Enrique o havia escalado como titular na partida de volta das semifinais da Champions League diante do Bayern de Munique, no jogo que terminou 1 a 1, com sua equipe se classificando pelo placar agregado de 6 a 5, e depois o utilizou como titular na final contra o Arsenal, que também terminou 1 a 1 antes de ser decidida nos pênaltis por 4 a 3. Já Luis de la Fuente o colocou em sua escalação titular a partir das quartas de final diante da Bélgica, no lugar de Pedri.

Apesar de ter plena consciência da importância que os nomes ofensivos têm na corrida pela Bola de Ouro, Fabián Ruiz quer acreditar em suas chances, apoiando-se no precedente de Rodri.

E disse: "Rodri ganhou a Bola de Ouro há dois anos. E embora os defensores e goleiros ainda encontrem dificuldade em obter reconhecimento, acredito que o que importa hoje é o papel desempenhado pelo jogador mais do que sua posição em campo. E é importante dar o exemplo às crianças que começam a praticar o futebol, para que elas também olhem para os meio-campistas, os defensores e os goleiros".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora