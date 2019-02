Conexão Francesa: Conheça Walter Benitez, 'A Muralha' da Ligue 1

O goleiro argentino lidera as estatísticas nas cinco maiores ligas da Europa e vem impressionando em Le Championnat - a Liga dos Talentos

Há muitas razões para que o goleiro do Nice, Walter Benitez, tenha se tornado "A Muralha" nesta temporada.

O argentino começou a temporada como a segunda escolha de Patrick Vieira entre as traves, mas agora se estabeleceu como o número 1 depois de uma série de exibição impressionante na vitória por 1-0 sobre o Lyon no último domingo.

Por direito, o clube tinha pouco negócio ganhando o jogo. O Lyon dominou, com uma enorme quantidade de chances.

Não é de se admirar, então, que após o jogo Vieira tenha cutucado o técnico argentino Lionel Scaloni na direção de seu atleta, que aos 26 anos continua sem chances na equipe nacional, tendo atuado no escalão Sub-20.

"Ele merece ser chamado por seu país", afirmou o ex-meia do Arsenal, depois que Benitez foi o grande responsável pela vitória de seu time, notavelmente frustrando Memphis Depay ao longo do caminho.

Benitez é um pouco mais tímido com sua oportunidade ao lado de Lionel Messi e companhia, ciente de que Sergio Romero, do Manchester United, e Nahuel Guzman, do UANL, são os dois favoritos no momento.

"Há dois goleiros no lugar, por isso vai depender do treinador", disse ele. “É um sonho, um objetivo pessoal. É algo para o qual estou trabalhando e espero que não esteja longe. Há jornalistas que falam de mim em casa", acrescentou.

Benitez está aproveitando sua melhor temporada desde que chegou à França no verão de 2016. Ele ajudou sua equipe do Nice a ficar 10 jogos sem sofrer gols nesta temporada, o que é mais do que qualquer outro time da Ligue 1, com exceção do Paris Saint-Germain.

Foi a segunda vez que Benitez fez a diferença entre os dois times nesta temporada, com o técnico do Lyon, Bruno Genesio, lamentando em agosto: "Nós nos deparamos com um goleiro invencível".

Na verdade, essa foi a primeira oportunidade do argentino sob o novo regime e só foi motivada por lesão, embora Vieira não pense que ele necessariamente cometeu um erro ao se aliar inicialmente a Yoann Cardinale.

“Quando cheguei, eu o escolhi em relação ao que vi e em relação à filosofia que queria instalar”, disse ele. “Então eu dei a Cardi a chance. Foi complicado e eu mudei. No entanto, o que Walter está fazendo coloca minha escolha em questão”.

De fato, Benitez encontra-se em companhia exclusiva a nível europeu. Nas cinco maiores ligas desta temporada, apenas cinco goleiros têm mais jogos sem sofrer gols do que o ex-jogador do Quilmes: Alisson (Liverpool), Samir Handanovic (Inter), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Kepa Arrizabalaga ( Chelsea).

Olhe mais de perto as estatísticas, e seus números se tornam ainda mais impressionantes.

Dos goleiros que foram solicitados a fazer pelo menos 30 defesas durante a temporada até o momento, Benitez tem uma porcentagem de 81,91% - mais do que qualquer outro goleiro no topo. E tendo enfrentado 94 tiros no alvo, ele foi forçado a trabalhar muito mais do que qualquer outro no clube de 10 jogos sem sofrer gols.

Em nível pessoal, uma série de mais de 10 horas sem concessão entre 21 de outubro e 16 de dezembro foi um destaque que serviu para ressaltar sua importância.

Vieira está bem ciente do que o goleiro tem feito pela sua equipa, que é inesperadamente desafiante para a Europa no que se esperava que fosse uma temporada de transição.

"Ele tem sido incrível desde que começou a jogar", disse. "Ele é um grande goleiro e nossa colocação é devido a suas atuações, o que ele está fazendo agora".

A confiança de Nice no goleiro é reforçada por seus números, que mostram que fizeram menos de um gol por jogo e ainda conseguiram 10 vitórias. De fato, apenas o Guingamp, na parte inferior da tabela, marcou menos nesta temporada, destacando sua confiança em uma retaguarda confiável.

"Não podemos nos dar ao luxo de contar muito com ele, mas é sempre mais confortável quando você tem um goleiro em excelente forma", disse o meia Pierre Lees-Melou no início deste mês.

Sem "A Muralha" deles, as perspectivas do Nice seriam atualmente muito diferentes e se ele mantiver esse tipo de nível por muito mais tempo, os pretendentes do mercado de verão provavelmente serão muito numerosos.