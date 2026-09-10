Condições de saúde graves obrigam lenda da Holanda a deixar o cargo

A lenda holandesa Marc Overmars foi obrigada a interromper sua carreira profissional, uma vez que o diretor esportivo do clube belga Royal Antwerp anunciou sua saída imediata do cargo ontem, quarta-feira, devido ao seu estado de saúde.

Após sofrer um ataque cardíaco em dezembro de 2022, o holandês de 53 anos explicou que chegou ao limite de suas forças depois de muitos anos de trabalho árduo.

Overmars afirmou em comunicado oficial divulgado pelo clube belga em sua página oficial no "X": "Infelizmente, o cansaço acumulado e a forte pressão psicológica atingiram seu auge no fim da semana passada. Como todos vocês sabem, minha saúde não está bem. Mas agora sinto claramente que não sou mais capaz de suportar essa vida profissional frenética e desgastante".

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Seus médicos também o alertaram sobre os riscos de continuar dessa maneira, e ele acrescentou: "Esgotei completamente minha energia agora. Se eu não escutar meu corpo neste momento, meus médicos preveem que o risco de complicações graves será extremamente alto".

Essa foi uma decisão muito dolorosa para Overmars, que ocupava o cargo no Antwerp desde março de 2022 e ainda estava conduzindo negociações para renovar seu contrato.

O ex-jogador de Ajax, Barcelona e Arsenal expressou sua profunda gratidão à diretoria, à comissão técnica e à torcida do clube belga, que descreveu como a "segunda casa" de sua família.

Ele também disse sentir-se tranquilo em relação à nova estabilidade no Royal Antwerp e planeja se despedir definitivamente da torcida na partida contra o Union antes de tirar uma "folga total".

Ainda assim, Overmars garantiu a todos que continuará voltando ao estádio Bosuil como torcedor, dizendo: "Meu coração talvez não esteja em sua melhor forma agora, mas ele bate hoje e para sempre por este clube".







