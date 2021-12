Condições a Jorge Jesus e brasileiros no fim da fila: os planos do Atlético-MG para substituir Cuca

O Atlético-MG já fez consulta informal ao técnico Jorge Jesus, o qual já teve saída confirmada do Benfica nesta terça-feira (28). O clube tem interesse no comandante e fez contato com o seu agente, Bruno Macedo, para saber sobre a possibilidade de chegada em 2022. Os mineiros querem uma conversa com o lusitano para alinhar expectativas e discutir questões financeiras. Em paralelo ao interesse, a cúpula faz uma lista de nomes para o cargo.

O português que treinou o Flamengo em 2019, sagrando-se campeão brasileiro e da Libertadores, é o nome predileto do Galo para o cargo de treinador. Contudo, a diretoria é cautelosa sobre um acordo. O clube avalia a pedida financeira para a volta do europeu ao Brasil e não pretende se desfazer da atual comissão técnica fixa — os profissionais são bem conceituados internamente, conforme apurado pela GOAL. O auxiliar Lucas Gonçalves, o treinador de goleiros Rogério Maia e o preprador físico Cristiano Nunes são alguns que gozam de prestígio no departamento de futebol.

Os mineiros querem uma conversa com os representantes de Jorge Jesus nos próximos dias. A intenção é entender qual a pedida financeira do treinador, uma vez que ele recebia cerca de 3 milhões de euros (R$ 19,17 milhões) por temporada no Estádio da Luz. O valor é quase o dobro do que recebia a comissão técnica de Cuca em Belo Horizonte, mas metade do que era pago ao argentino Jorge Sampaoli.

JJ não é única opção

A diretoria do Atlético-MG traça outras opções para o cargo de treinador. Além do lusitano, o clube busca outras opções no mercado da bola — cerca de cinco nomes (inluindo Jorge Jesus) estarão em pauta. Há uma clara preferência por treinadores estrangeiros.

O desejo do clube é buscar um técnico gabaritado e que saiba lidar com um elenco experiente e vencedor — o Galo sagrou-se campeão brasileiro e da Copa do Brasil sob o comando de Cuca em 2021.

Brasileiros não estão descartados, mas ficarão no fim da lista traçada pelo clube. Renato Gaúcho, que já gozou de prestígio com a cúpula antes do anúncio de Cuca, não é visto como prioridade neste momento.