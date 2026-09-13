Compreensão por Míchel, que prefere Edvardsen no Ajax a Ouazane

Daan Rots entende por que Míchel mantém Míchel Abdellah Ouazane no banco no Ajax. O atacante do FC Twente acha que o treinador espanhol prefere escalar um jogador mais disciplinado taticamente na ponta esquerda.

Míchel optou por Oscar Gloukh e Oliver Edvardsen na ponta esquerda nos dois últimos jogos do Ajax. Edvardsen teve atuação abaixo no sábado, contra o Fortuna Sittard, e por isso Ouazane pôde entrar como substituto. Depois disso, o Ajax disparou para uma vitória por 5 a 1.

Rots é admirador de Ouazane e viu o ponta atuar ao vivo na última temporada da Eerste Divisie. “Eu estava no estádio em De Graafschap x Jong Ajax. O De Graafschap venceu, mas ali foi um pouco um show de um homem só”, disse o jogador do Twente no Goedemorgen Eredivisie.

“Dava para ver claramente que ele estava pronto para um próximo passo, ou para um nível mais alto. Ele passava por dois jogadores e era parado pelo terceiro. No fim, isso não fazia tanta diferença, porque ele simplesmente passava por eles. Na época, ele tinha dezesseis anos. Ouazane realmente tem qualidade.”

Mario Been considera incompreensível que Edvardsen tenha a preferência sobre Ouazane. O apresentador Milan van Dongen aponta imediatamente para a disciplina do atacante norueguês de lado. “Ajudar na marcação, dar amplitude. Esse tipo de coisa.”

“Todo mundo pensa: tem que escalar o jogador que dá três pedaladas. Mas, se você realmente entende de futebol, como esse treinador do Ajax, então percebe: se você tem um jogador muito criativo na posição de camisa 10, é melhor ter um jogador disciplinado taticamente pelo lado”, defende Rots sobre a escolha do técnico do Ajax.

“O treinador do Ajax vê isso, e muitos torcedores do Ajax não. Eles gostam muito de Ouazane, mas naturalmente é preciso ponderar o que é melhor para o seu time”, conclui o ponta do Twente em sua análise sobre a posição de ponta esquerda do Ajax.