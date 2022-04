Comprado por R$ 6,2 milhões, atacante do Metalist pede volta ao Brasil

O atacante David, que se transferiu do Vitória para o Metalist, da Ucrânia, em fevereiro deste ano, pediu ao Metalist Kharkiv, da Ucrânia, para voltar ao Brasil no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O jogador de 22 anos, que assinou com o clube do leste europeu até 30 de junho de 2025, foi negociado por 1,2 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) em 6 de fevereiro de 2022 — o valor será pago somente em agosto. Por causa da tensão bélica entre Rússia e Ucrânia, o jovem atleta solicitou o seu retorno ao país de origem.

David quer assinar um contrato por empréstimo até o fim de 2022 no futebol nacional — ele ainda não obteve uma liberação para atuar no Brasil por este período e corre contra o tempo para ter uma resposta positiva. A FIFA suspendeu contratos de atletas estrangeiros que atuam na Ucrânia até junho deste ano.

O estafe do jogador, liderado por André Cury, conversa com clubes do Brasil a fim de encontrar uma equipe para o jovem David. A janela de transferências internacionais do Brasil se encerra em 12 de abril deste ano.

O atacante ainda não fez a sua estreia pelo Metalist e só disputou uma partida pelo Vitória em 2022. Na temporada passada, David somou 59 partidas, com 11 gols marcados e cinco assistências.