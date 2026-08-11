O mercado de transferências entrou em suas fases decisivas, e a movimentação começou a aumentar dentro do Barcelona, que atualmente foca em reforçar o elenco com as contratações de Rodri, Julián Álvarez e Cancelo, além de trabalhar na saída de alguns jogadores, algo necessário para liberar espaço no teto salarial que permita executar o planejamento ambicioso liderado por Deco e Hansi Flick.

O Barcelona já havia concordado com a saída de Araújo, enquanto espera resolver a transferência de Marc Casadó nos próximos dias por cerca de 40 milhões de euros.

Jules Koundé também é um dos jogadores para os quais o Barcelona pode abrir a porta de saída caso chegue uma oferta financeira adequada.

De acordo com o jornal Sport, "o zagueiro francês se juntou aos treinos de preparação para a nova temporada, mas o Arsenal acompanha sua situação de perto. Caso Koundé mostre disposição para sair, o clube londrino estará pronto para agir com força, já que busca um zagueiro de primeiro nível capaz de atuar como zagueiro central e lateral ao mesmo tempo".

A ideia de contratar Koundé agrada bastante a Mikel Arteta, mas nenhum avanço ocorreu até agora, especialmente porque o jogador renovou seu contrato com o Barcelona recentemente, e todos os indícios apontam para seu desejo de permanecer no clube catalão.

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Reunião com Flick define o futuro de Koundé

Ainda assim, Koundé continua aguardando uma reunião com Hansi Flick, que já havia deixado clara sua posição a vários jogadores, entre eles Araújo e Casadó, e, portanto, será necessário esperar o que resultará dessa conversa.

Koundé se juntou aos treinos hoje, enquanto o futuro do jogador ainda permanece aberto a mais de uma possibilidade. O Barcelona quer fazer algumas mudanças em sua linha defensiva, mas a execução desse plano precisa de um retorno financeiro adicional, e essa receita pode vir da venda de Koundé.

Por sua vez, o Arsenal se movimentou no mercado de transferências em busca de um zagueiro versátil, capaz de desempenhar as funções de zagueiro central e lateral-direito. Arteta dá grande importância a jogadores multifuncionais, o que torna Koundé perfeitamente adequado ao seu estilo de jogo.

Além disso, o Arsenal inicia a nova temporada em meio a problemas evidentes na linha defensiva. William Saliba está fora por tempo indeterminado devido a problemas nas costas, enquanto Jurriën Timber sofre com problemas crônicos na região da coxa, o que torna sua participação regular algo difícil. Por isso, o Arsenal certamente caminha para a contratação de um novo zagueiro nas próximas semanas.

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O dilema Konsa

O Arsenal havia colocado o zagueiro do Aston Villa, Ezri Konsa, como alvo principal no mercado de transferências, mas o clube inglês pede mais de 75 milhões de euros para liberar o jogador, valor que o Arsenal considera elevado e inadequado para o mercado de transferências.

Caso haja insistência nesse valor, Koundé se tornará uma opção importante para o Arsenal, mas o clube londrino precisará primeiro convencer o jogador, especialmente porque Flick já não o considera um elemento estratégico em seu projeto.

Apesar de Koundé ter sido um jogador importante no Barcelona, seu papel diminuiu na temporada passada, e Flick vinha caminhando para depender de Eric García como titular nessa posição.

Barcelona aguarda oferta gigantesca para liberar Koundé

O Barcelona acompanha os desdobramentos no momento, pronto para lidar com qualquer cenário. O clube estará disposto a aceitar uma oferta financeira gigantesca pela venda de Koundé, com o objetivo de usar o retorno na contratação de um zagueiro de altíssimo nível.

Caso Koundé saia, Flick terá opções no lado esquerdo com Cancelo, cuja transferência para o Barcelona se tornou iminente, e Alejandro Baldé, enquanto o time conta no lado direito com alternativas como Eric García e o jovem Xavi Espart, que goza de clara admiração do técnico alemão.

Portanto, a palavra final caberá ao próprio Koundé, que tem contrato com o Barcelona até 2030 e é muito valorizado na Premier League.

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