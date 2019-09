Comparar Sterling a Messi? "Muito exagero", defende Busquets

Jogador do Barcelona diz que comparação "não é positiva" para o inglês

As atuações de Raheem Sterling pelo têm rendido elogios ao atacante inglês, que tem sido comparado às grandes estrelas do futebol atual, como Lionel Messi. No entanto, para Sergio Busquets, não se deve analisar dessa forma.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

"Olha, Sterling é um jogador com grande perfil e tem um grande potencial. Mas compará-lo com Leo Messi parece muito exagerado e não é positivo para o jogador", disse em entrevista ao jornal The Mirror.

"O que é verdade é que cada um está jogando em alto nível em seus clubes. Ele é um bom jogador e pode ter ainda alta influência na seleção inglesa", finalizou.