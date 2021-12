Barcelona prepara lista de saídas com Coutinho puxando a fila, diz jornal

Vivendo momentos difíceis financeiramente, os planejamentos do Barcelona começam pelas vendas na próxima janela de transferências. Antes de pensar em contratações, o clube precisa diminuir sua folha de pagamento e, segundo o jornal Mundo Deportivo, cinco jogadores estão na lista de negociáveis para o começo de 2022, incluindo dois brasileiros.

Ocupando apenas o sétimo lugar na La Liga e eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona pretende fazer mudanças para a segunda metade da temporada 2021/22. E, para que isso fosse possível, o diretor de futebol Mateo Alemán preparou uma lista com cinco nomes negociáveis para a janela de transferências de inverno.

Entre os atletas que não fazem parte dos planos de Xavi Hernández, estão dois brasileiros, o meia Philippe Coutinho e o goleiro Neto, além do zagueiro francês Umtiti, do atacante holandês Luuk de Jong e do meia Alex Collado, cria da base culé.

Destes, Collado é que está mais próximo de deixar o Barcelona, sem nem mesmo ter atuado profissionalmente pelo time. O jovem de 22 anos já está com sua ida ao Granada muito bem encaminhada, e deve ser transferido em breve.

Mais artigos abaixo

Os outros casos, porém, prometem ser mais complicados, inclusive pelos altos valores salariais. No caso de Umtiti, nem é do interesse do jogador e de seus empresários que ele se mude do Barcelona, mesmo que venha sendo pouco utilizado.

No caso de De Jong, ele pertence ao Sevilla, que emprestou o atleta ao Barcelona até junho de 2022. O time da Andaluzia, porém, não tem interesse em romper o contrato com os culés, a saída, então, seria o clube do Camp Nou achar um time que aceitasse ter o holandês repassado.

Quando se trata dos brasileiros, Coutinho estaria despertando o interesse na Premier League e na Serie A italiana, ligas para as quais o goleiro Neto também estaria disposto a jogar. No caso do meia, a publicação afirma que Everton e Inter de Milão poderiam ser destinos para ele.