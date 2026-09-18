Imediatamente antes da vitória por 5 a 0 da Velha Senhora sobre o NEC Nijmegen, da Holanda, na Liga Europa, o italiano foi direto ao falar sobre Woltemade. "Ele não estava particularmente em boa forma quando chegou. Ainda precisa ser trabalhado. Temos de colocá-lo para jogar. Ele e Kolo Muani também podem atuar juntos", disse Spalletti, antes de enfatizar: "Mas eu preciso de uma alternativa real para o ataque durante o jogo."

Tanto o jogador da seleção alemã (fez o 3 a 0 de pênalti) quanto Kolo Muani (marcou o 5 a 0 após entrar no segundo tempo) anotaram, nas horas seguintes, seus respectivos primeiros gols da temporada. Especialmente para Woltemade, o gol foi uma espécie de alívio, depois de a imprensa italiana tê-lo criticado duramente ainda há poucos dias. "Ele ainda precisa aprender muito e se acostumar ao nível da liga italiana", escreveu a La Gazzetta dello Sport após a primeira derrota de Juve na temporada, no 3 a 2 para o US Sassuolo.

Ao mesmo tempo, Woltemade esteve pela primeira vez entre os titulares, depois de ter se transferido no verão por empréstimo do Newcastle United para Turim. Aos 35 minutos, ele pôde enfim comemorar graças a um gesto notável de seu companheiro Nico Gonzalez. O argentino, que também tem passagem pelo VfB Stuttgart, colocou demonstrativamente a bola nas mãos do alemão antes da cobrança e passou a mão no cabelo do companheiro em sinal de incentivo. Spalletti aplaudiu em reconhecimento à beira do campo, enquanto todos os companheiros comemoravam com ele.

Como Luciano Spalletti e a imprensa reagiram ao gol de Nick Woltemade?

"Ele vive para esses momentos. Espero que seja um recomeço", disse Spalletti após o apito final. "O gol de estreia de Woltemade lhe dá confiança. O novo jogador da Juve agora pode realmente deslanchar", escreveu a Gazzetta dello Sport. Segundo o Corriere della Sera, os torcedores comemoraram o "pênalti perfeito como uma redenção".

"Woltemade luta e mantém o sangue-frio em seu primeiro pênalti", avaliou o Corriere dello Sport. A estreia como titular teria sido "realmente muito promissora". Woltemade gostou da partida: "Vencer em casa é sempre positivo, e foi uma bela noite", disse o jogador de 24 anos. "Mas ainda não estou totalmente satisfeito com minhas atuações. Quero melhorar ainda mais para ajudar minha equipe."

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Seleção da Alemanha: Nick Woltemade foi convocado por Jürgen Klopp?

Após a derrota para o Sassuolo, Spalletti ainda havia indicado que, por enquanto, provavelmente nada mudaria no lugar de Woltemade no banco de reservas. Para isso, o jogador de 24 anos precisaria primeiro atingir o nível físico necessário. Contra o Nijmegen, ele acabou permanecendo 83 minutos em campo e deu mais um passo na busca por sua melhor forma, antes do duelo de domingo contra a Atalanta Bergamo.

Talvez Spalletti já transforme então em realidade sua ideia e aposte em Woltemade e Kolo Muani juntos — ou talvez apenas depois da XXL pausa para jogos de seleções, quando Woltemade possivelmente tiver ganhado ainda mais confiança. O alto jogador de ataque está, afinal, no segundo elenco de Jürgen Klopp para os dois jogos posteriores da Liga das Nações contra a Sérvia (1º de outubro) e a Grécia (4 de outubro), como anunciou o novo treinador da seleção — justamente — no dia do primeiro gol de Woltemade.

Woltemade já havia feito parte do elenco da Copa do Mundo de Julian Nagelsmann, mas, diante de sua falta de minutos em Newcastle após sua transferência de mais de 75 milhões de euros, teve papel quase irrelevante. Sua situação difícil nos Magpies não mudou nem com a chegada do técnico alemão Matthias Jaissle, embora ele até tenha procurado anteriormente o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, para conversar. O empréstimo para a Juve foi a consequência.