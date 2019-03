Como serão montadas as semis do Paulista? Faça as contas para projetar os duelos

RB Brasil, Palmeiras e Santos têm as melhores campanhas até o momento; São Paulo, por sua vez, tem a pior entre os oito classificados

O chega às quartas de final e reserva grandes emoções para as oito equipes classificadas. , Ferroviária, , , , RB , e se encaram por quatro vagas na fase seguinte. E como serão definidas as semifinais? Com base na pontuação total de cada equipe.A pontuação obtida na fase de grupos é somada com a pontuação de todos os confrontos do mata-mata. Assim, até a final, a campanha geral é levada em consideração.

Entenda como será definido o caminho do seu time em busca do título do 2019.

COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS?

EQUIPES PONTOS GRUPO A 27 Santos 23 GRUPO B Palmeiras 25 Novorizontino 20 GRUPO C Corinthians 21 Ferroviária 18 GRUPO D Ituano 17 São Paulo 15

Nas quartas de final, o líder de cada grupo enfrenta o segundo colocado para decidir os quatro postulantes ao título do Paulistão em jogos de ida e volta.

COMO PODEM SER OS JOGOS DAS SEMIFINAIS?



A partir da pontuação obtida na primeira fase e nos jogos das quartas de final, os duelos das semifinais do Campeonato Paulista se definirão da seguinte forma:

1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Sendo assim, o São Paulo, por exemplo, que possui o pior desempenho da primeira fase, pode avançar, no máximo, com a terceira melhor campanha. E mesmo esse cenário só acontecerá se a Ferroviária passar pelo Corinthians com dois empates (levando a vaga nos pênaltis). Assim, são boas as chances de o time de Vagner Mancini chegar a uma eventual semifinal com a quarta melhor campanha, pegando o dono do melhor desempenho acumulado.