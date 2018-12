Sorteio da Libertadores 2019: Brasileiros podem cair no mesmo grupo? Quem serão os cabeças de chave?

O sorteio da fase preliminar e dos grupos da próxima Libertadores acontece na segunda-feira (17)

A Copa Libertadores da América 2018 teve sua final no último domingo (09), e teve o River Plate coroado como campeão em uma decisão marcada por violência, erros de logística e, além de tudo, foi jogada na Espanha.

Mesmo assim, a Libertadores ainda é o maior campeonato da América do Sul e mexe com os corações e com o imaginário dos torcedores latino-americanos.

Por isso, torcedores de oito times brasileiros (Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Inter, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Athletico Paranaense) estarão ansiosos para o sorteio das fases preliminares e dos grupos que acontece na próxima segunda-feira (17), às 21h30 (de Brasília). Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Ao total são oito chaves com quatro equipes cada uma. Para isso, serão quatro potes que contarão com oito nomes em cada um.

(Foto: Divulgação/Conmebol)

O primeiro pote conta com o campeão da Libertadores 2018, no caso o River Plate. Os outros sete serão as equipes com melhor posição no ranking da Conmebol. Esses serão os cabeça de chave.

(Foto: Nelson Almeida/AFP/Getty)

O segundo pote terá o campeão da Sul-Americana 2018, que foi o Athletico Paranaense. As outras sete agremiações complementam os melhores ranqueados da Conmebol, obviamente, abaixo dos oito primeiros que já estavam no pote número um.

O terceiro e quarto potes terão as continuações das equipes com melhor número nos rankings da instituição que cuida do futebol da América do Sul. Além disso, os classificados das fases preliminares entram no quarto pote também.

BRASILEIROS NO MESMO GRUPO?

Existe a chance de times brasileiros caírem no mesmo grupo. Caso São Paulo e Atlético-MG se classifiquem nas etapas preliminares, irão direto para o pote quatro. Assim, aumentam as chances de um grupo com brasileiros juntos, já que há brazucas em pelo menos os dois primeiros potes.

Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro serão cabeças de chave e estarão no primeiro pote. Já Athletico Paranaense, Internacional e Flamengo estão no pote dois.