O Como não impõe limites a si próprio e, depois de conquistar a primeira qualificação histórica para a Champions League, já sonha em chegar ao topo da Europa. O “sistema-Como” já virou referência, com uma mistura de talento, ambição, competência e fortes investimentos. E os resultados chegaram de imediato: no segundo ano após o regresso à Serie A chegou o quarto lugar, um crescimento exponencial que permite olhar para o futuro com confiança; tanto que os analistas de apostas da Sisal propõem a odd de 40,00 para a conquista da Champions League até 2030.





Um objetivo que teria algo de absolutamente clamoroso, mas, se há uma coisa que o Como ensinou, é que os sonhos não têm limites, mas devem ser cultivados passo a passo. Assim, no mais curto prazo, o objetivo é voltar a subir posições na Serie A: na 888sport, o Scudetto do clube de Como na próxima temporada está cotado a 29 vezes o valor apostado; uma odd de outsider, mas claramente estimulante para uma equipa que, pela primeira vez, também terá de gerir o compromisso europeu. Um novo desafio que o Como está pronto para abraçar