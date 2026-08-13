Como se a tristeza não bastasse: Messi recebe o terceiro golpe em menos de um mês

Segue o sofrimento de Lionel Messi, capitão do Inter Miami e da seleção da Argentina. Em 25 dias, ele recebeu três golpes: o primeiro foi a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, depois a morte de seu pai, Jorge, antes de sofrer uma eliminação surpreendente na madrugada desta quinta-feira.

Messi voltou a atuar pelo Inter Miami apenas 4 dias após a morte de seu pai, com o capitão do clube americano entrando em campo no segundo tempo do confronto contra o Club León, pela Copa das Ligas.

Apesar do retorno de Messi, o Inter Miami não conseguiu dar sequência à sua trajetória na competição, após perder por 3 a 2, sendo eliminado ainda na fase de grupos.

Messi volta em meio a uma homenagem emocionante

O Inter Miami começou a partida com força e encerrou o primeiro tempo em vantagem por um gol a zero, antes de Messi entrar no início do segundo tempo no lugar do autor do gol, Daniel Pinter.

O astro argentino recebeu uma recepção calorosa da torcida, que lhe fez uma homenagem especial em sua primeira aparição desde a ausência na partida passada diante do Monterrey, que terminou com derrota do Inter Miami por 2 a 1.

Mas o retorno de Messi não foi suficiente para salvar sua equipe, já que o Club León virou o placar no segundo tempo.

Daniel Arcia marcou dois gols, aos 50 e aos 83 minutos, enquanto Juan Pablo Domínguez acrescentou o terceiro gol aos 61 minutos, garantindo a vitória da equipe mexicana e a eliminação do Inter Miami da competição.

Durante uma das jogadas da partida, o zagueiro Yohan Romaña abraçou Messi, depois de tê-lo cercado, antes de erguê-lo e abraçá-lo, em um lance de caráter humano comovente diante das circunstâncias difíceis pelas quais o jogador passa.

Mensagem emocionante de Messi para seu pai

Horas antes da partida, Messi publicou uma mensagem comovente na qual lamentou a morte de seu pai, Jorge, falecido 4 dias antes, e falou sobre a dificuldade de aceitar sua partida, além de insinuar que tinha dúvidas sobre continuar jogando futebol por muito tempo.

Messi escreveu em suas contas nas redes sociais: "Te amo, pai".

E acrescentou: "Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. Eu não desmorono, ou melhor, não quero desmoronar. É muito difícil para mim imaginar que não vou te ver de novo, e que nunca mais vamos conversar. Sei que você estava sofrendo, e que sua partida talvez tenha sido melhor assim, mas você se foi cedo demais. Ainda tínhamos muito o que viver juntos".

O sonho de seu pai com a Copa do Mundo

Em sua mensagem, Messi também falou sobre a relação de seu pai com sua participação na Copa do Mundo, afirmando que Jorge desejava intensamente vê-lo disputar a última edição do torneio.

Ele disse: "Você me pedia insistentemente para eu jogar na última Copa do Mundo, e poucos dias antes de ela começar, você ficou doente naquele momento".

E acrescentou: "Foi a primeira vez em que você não estaria presente durante um torneio, mas minha mãe me dizia que você iria melhorar, e que sua condição permitiria que você viajasse. Eu te dizia que chegaríamos à final para que você pudesse comparecer".

Messi havia retornado rapidamente ao Inter Miami após a derrota na final da Copa do Mundo diante da Espanha, em 19 de julho, antes de receber o choque da morte de seu pai, Jorge, voltando aos gramados apenas 4 dias depois, em uma partida que terminou com a eliminação de sua equipe da Copa das Ligas.