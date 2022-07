Como Riquelme pode levar Arturo Vidal ao Boca Juniors

Sem os salários de Pavón e Salvio, o clube argentino tem como grande objetivo no mercado de transferências contratar o volante chileno

Arturo Vidal passou de um sonho distante para uma possibilidade real e concreta para o Boca Juniors. Juan Román Riquelme, grande ídolo Xeneize e atual diretor do clube, tem conversado com o volante e já prepara uma oferta para fazer com que o chileno seja a grande contratação desta janela de transferências no futebol argentino. Vidal cumpre todos os requisitos que a equipe precisa para dar o salto de qualidade que deseja: presença no vestiário, experiência, personalidade e capacidade de contribuir com sua técnica e raça no meio de campo.

E uma das chaves mais importantes para o Boca poder negociar com o jogador passa pela redução da folha salarial. As recentes saídas de Cristian Pavón e Eduardo Salvio permitem ao Boca oferecer ao chileno um contrato mais do que interessante, transferindo o que pagava a dois atletas -- que não atuavam muito -- para uma contratação de peso.

Outro fator chave na negociação é o fato de Riquelme negociar diretamente com Vidal sua vinda à Argentina, uma vez que a Inter acertou a saída do chileno um ano antes do fim de seu contrato, em um acordo que rendeu boas quantias ao volante.

Mas apesar do otimismo em torno da chegada de Vidal, ainda existem alguns pontos a serem resolvidos. Nesta sexta-feira (01), o Boca acertou o retorno do venezuelano Jan Hurtado, atingindo assim o máximo de seis jogadores estrangeiros. Com isso, a equipe tenta procurar um destino para o atacante, assim como para o colombiano Jorman Capuzano.

O último ponto que pode ser decisivo para a contratação de Vidal é a Libertadores. O Boca decide na próxima terça-feira (05), contra o Corinthians, sua permanência na competição, o que certamente seria um atrativo esportivo interessante para a chegada do chileno – embora Riquelme queira fechar com o volante independentemente de qualquer resultado no torneio.