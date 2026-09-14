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Suwarso ComoGetty Images

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Como, o presidente Suwarso: "24 horas antes de cada jogo, Fabregas apresenta à diretoria o plano de jogo"

Como

O presidente do Como, Mirwan Suwarso, explicou à Cronache di Spogliatoio os segredos da equipe de Como: “24 horas antes de cada jogo, Fàbregas apresenta aos proprietários o plano de jogo. Dessa forma, os donos podem entender melhor a dinâmica da partida.

Depois da partida, Cesc redige outro relatório explicando como o jogo se desenrolou em relação às previsões iniciais.

Ao mesmo tempo, nossa equipe de dados prepara sua própria análise independente sobre o andamento da partida e, no fim do dia, compartilhamos os dados.

Por exemplo, quando jogamos contra um bloco baixo, podemos prever um xG entre 0,80 e 0,90.

Se no fim da partida chegarmos a 1,3 de xG, mesmo que tenhamos empatado em 0 a 0, ficaríamos satisfeitos porque teríamos superado as expectativas”


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