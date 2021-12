Como o Homem-Aranha "tentou" levar Kylian Mbappé ao Tottenham

O meio da temporada vem se aproximando e, com ele, o atacante Kylian Mbappé, do PSG, já começa considerar uma série de opções para seguir ao fim do seu contrato. Porém, o atacante francês já recusou um pedido especial feito pelo ator Tom Holland, protagonista do filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", para que ele se transferisse para o Tottenham.

Da forma como as coisas estão, o atacante francês, de 22 anos, deve virar o ano, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe de futebol, já que seu vínculo com o PSG se encerra em junho do próximo ano.

Os principais clubes da Europa esperam convencer o atacante a partir de janeiro, com o Real Madrid, gigante de La Liga, liderando essa ofensiva. No entanto, parece haver poucas chances do craque se mudar para o norte de Londres, mais precisamente para o Tottenham.

Tom Holland, protagonista do filme do Homem-Aranha, que será lançado na próxima quinta-feira (16), revelou que recebeu uma negativa do jogador após tentar fazer uma jogada em nome do time que ele torce na cerimônia da Bola de Ouro, que aconteceu em Paris.

“Nós fomos à (cerimônia) da Bola de Ouro outro dia e encontramos Messi, foi uma loucura. Conhecemos Mbappé, na verdade disse ao Mbappé: 'ei, prazer em conhecê-lo’."

"E ele foi muito amigável. E eu disse: 'cara, você tem que vir para o Tottenham', e ele começou a rir", disse Holand ao site LADbible.

Na verdade, Mbappé foi filmado dizendo a Holland que seria "impossível" que ele se mudasse para os Spurs, mas ele tem algumas grandes decisões para tomar sobre seu futuro.

Há todas as chances de que ele esteja se movimento para o próximo ano, com o PSG até agora não tendo conseguido negociar um dos melhores talentos do planeta. Durante sua passagem pelo PSG, Mbappé já marcou 124 gols em 150 partidas.

Do outro lado, o Real nunca escondeu seu desejo de adquirir o atacante, porém o time espanhol não conseguiu contratar o jogador durante a janela de transferências, em agosto. Ainda assim, o Real está confiante de conseguir contratar o atacante, pelo menos, com um pré-contrato.

Os Spurs, por sua vez, terão que voltar suas atenções para outro jogador, já que Harry Kane não sabe se fica para a próxima temporada. Por outro lado, Antonio Conte, técnico da equipe, mira o atacante da Fiorentina, Dusan Vlahovic, como um alvo em potencial.