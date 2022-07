Como o Flamengo desistiu de Luis Henrique e o Botafogo encaminhou a contratação do atacante

Rubro-negro esteve próximo de repatriar o jogador, mas não aceitou as condições do Marseille

Áudio do pai de Luís Henrique, que está perto do Flamengo:



“A notícia procede. Está perto de fechar. Entre o jogador e o Flamengo, tudo certo. Se ele estourar no Flamengo, ele para no Barcelona, no Real, na Seleção. Aqui no Brasil, não tem igual ao Flamengo.”



🎥 @venecasagrande pic.twitter.com/t4YZMYLO5D — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 4, 2022

O Botafogo está muito perto de repatriar o atacante Luis Henrique, do Olympique de Marseille, e que esteve próximo do Flamengo nos últimos dias. Conforme trouxe a GOAL, os dois clubes negociavam a contratação do jogador, mas com estratégias diferentes.

De olho numa peça para ser uma espécie de reposição a Bruno Henrique, o Flamengo abriu negociação com o estafe de Luis Henrique e ouviu o "sim" do jogador e de sua família. Nos últimos dias, o pai do atleta, chegou a explicar os motivos de ter optado pelo projeto do rubro-negro.

Depois de acertado com o jogador, o Flamengo procurou o Olympique de Marseille, para tentar um empréstimo. Os franceses deixaram claro que não gostariam de emprestar o jogador com uma simples opção de compra pois tinham propostas de clubes da Europa interessados em pagar pelos direitos econômicos do atacante.

O Rubro-Negro, por sua vez, se dispôs a colocar uma cláusula de obrigação de compra caso Luis Henrique atingisse algumas metas. Os franceses recusaram as metas impostas pelo Flamengo e colocaram outras metas na mesa. Segundo uma fonte da GOAL, as metas eram apenas protocolares e deixariam o time carioca sem o controle da situação.

Desta forma, as conversas não evoluíram e o Flamengo decidiu desistir da contratação do jogador diante das condições impostas pelo Olympique de Marseille dando brecha para o Botafogo.

Mais artigos abaixo

O Alvinegro , que já tentava a contratação do atacante, usou uma estratégia diferente. Foi direto nos franceses, ouviu as condições e se mostrou disposto a cumpri-las, mas esbarrou no desejo de Luis Henrique, que já tinha escolhido o Flamengo.

Como a negociação com o time Rubro-Negro não andou, o Botafogo seguiu interessado, negociou com o estafe do atleta e está muito perto de contratar o atacante, revelado pelo clube, por empréstimo com obrigação de compra caso algumas metas sejam atingidas. O Alvinegro ainda pagará 500 mil euros no ato do empréstimo, conforme trazido pela UOL e confirmado pela GOAL.