Como o Chelsea errou TRÊS vezes e fracassou em empréstimo de Ziyech ao PSG

Depois dos Blues não apresentarem a documentação necessária no dia limite da janela europeia, o PSG tentará um recurso junto à Liga Francesa

O empréstimo de Hakim Ziyech, do Chelsea, ao Paris Saint-Germain fracassou na data limite da janela de transferências europeias. Conforme a GOAL pôde apurar, os Blues teriam enviado a documentação errada três vezes e a diretoria do clube francês perdido o prazo para concluir o negócio.

O PSG já tinha tudo acertado com o jogador marroquino, que já tinha voado para Paris para realizar exames médicos, para atuar na equipe por empréstimo até junho desta temporada, com uma opção de compra vinculado ao contrato.

No entanto, o The Athletic, primeiramente, revelou que o Chelsea não apresentou a papelada necessária, e uma fonte do PSG rotulou a situação como um "circo".

O time francês afirma ter recebido uma primeira documentação incorreta sobre o empréstimo. Depois, os Blues teriam enviado duas vezes o contrato com as informações corretas, mas sem as assinaturas necessárias, deixando a diretoria do PSG furiosa.

No fim da noite, o Chelsea teria enviado a documentação assinada. Porém, já havia passado o prazo para o PSG inscrever o jogador no último dia da janela de transferências de inverno na Europa. O PSG, agora, deve entrar com um recurso junto à Liga Francesa de Futebol (LFP).

O resultado é que, apesar de voar para Paris para finalizar a transferência, Ziyech terá que retornar ao Chelsea para o restante da temporada. O marroquino tinha uma série de interessados, como AC Milan, Roma, RB Leipzig e vários clubes da Premier League, mas escolheu especificamente o PSG como próximo destino.

Seu tempo de jogo em Londres provavelmente será mínimo, dada a onda de gastos do Chelsea nesta janela, que culminou com a contratação de Enzo Fernandez, do Benfica, pelo valor da multa rescisória de 120 milhões de euros (R$ 669 milhões).