Como o Bayern de Munique afastou concorrência e contratou Upamecano

O zagueiro do RB Leipzig entrou pela primeira vez no radar dos Bávaros em 2015, e seis anos depois foi anunciado como novo reforço

Terminou como todas as histórias de amor do Dia dos Namorados. Depois de anos de 'eles vão, não vão' e uma longa perseguição, eles finalmente se encontraram no final e oficializaram a união em 14 de fevereiro.

Depois de perseguir o jogador e vê-lo florescer com um parceiro diferente, o Bayern de Munique surpreendeu Dayot Upamecano no domingo (14), após prometer-lhe um belo futuro juntos.

Não faltaram pretendentes a Upamecano, mas o Bayern sempre consegue ser o herói nestas histórias.

Os campeões da Bundesliga mostraram seu interesse pelo cobiçado zagueiro pela primeira vez em julho de 2015, interceptando o zagueiro no aeroporto quando ele estava prestes a deixar a França para voar rumo a Áustria.

O então jovem de 16 anos tinha acabado de se sagrar campeão europeu pela seleção francesa sub-17 e alinhava-se pela seleção sub-19 do Valenciennes quando o Red Bull Salzburg o abordou e convidou Upamecano e sua família para visitar o campo de treinamento do clube.



Antes de decolar de Paris, um agente entrou em cena buscando convencer o jogador para que ele fizesse um desvio até Munique para ver o que o Bayern tinha a oferecer antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.

Após uma breve discussão, a oferta do Bayern foi rejeitada e o adolescente viajou para a Áustria, fechando um acordo de 2,2 milhões de euros para ingressar em Salzburgo apenas dois dias depois.

"Estávamos certos da nossa decisãoEstávamos em busca de um projeto com bases sólidas. Quantos talentos vão para grandes clubes e não jogam? É importante começar bem em um novo clube.", insistiu Martinez.

Essa decisão não foi fácil, pois o Bayern não era o único time ansioso para atrair Upamecano. O Manchester United também estava interessado, e Upamecano poderia ter se mudado para a Inglaterra se não fosse por alguns desentendimentos logísticos.

Tal como acontece com muitos graduados de Salzburgo, o próximo passo na escada foi a mudança para o RB Leipzig, onde Upamecano se destacou como um dos melhores jovens defensores do futebol europeu sob o comando de Ralph Hasenhuttl e Julian Nagelsmann.

Com o seu contrato próximo do fim, o Leipzig conseguiu amarrá-lo por mais um ano no final da temporada passada, inserindo uma cláusula de rescisão realista na sua extensão, que deveria entrar em vigor no verão europeu de 2021.

Foi esta cláusula de 42,5 milhões de euros que o Bayern ativou para finalmente obter o final de conto de fadas que queria, mas mais uma vez, eles tiveram que se defender de uma longa lista de admiradores e conquistá-lo.

O Arsenal manteve negociações em 2020, mas uma mudança nunca se materializou e os Gunners não retornaram em janeiro.

A transferência para o Barcelona também foi cogitada na mídia espanhola, mas qualquer nova assinatura era impossível devido à situação financeira do clube.

Por outro lado, o interesse do Chelsea era muito sério, mas a vitória do Bayern pode ser uma oportunidade para os Blues, já que a equipe de Thomas Tuchel também está considerando Niklas Sule e David Alaba na busca por um zagueiro.

"Tivemos discussões muito boas, intensas e profissionais com Dayot e seu agente Volker Struth por muitos meses", disse o diretor esportivo Hasan Salihamidzic ao Bild .

“Sabíamos que tínhamos uma competição muito dura. Upamecano é um jovem jogador, de 22 anos, cujas qualidades já estão extraordinariamente desenvolvidas. Sempre estive convencido de que tínhamos um bom conceito. Apresentamos a ele nossa visão de sua carreira no Bayern. Durante a semana passada em Doha, conversei com todos os envolvidos novamente. No final de um longo processo, o jogador, sua família e gestão estavam convencidos de que o Bayern era o parceiro certo.", completou.