Como foi a última vez que o Bragantino disputou a Série A do Brasileirão?

Time de Bragança Paulista não disputa a elite do futebol brasileiro há 22 anos. A última participação foi em 1998, quando terminou como vice-lanterna

O Bragantino ratificou, na noite dessa terça-feira (5), o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro 2020. O time comandado por Antônio Carlos Zago chegou a 65 pontos, 15 a mais que o Paraná, e não pode ser alcançado pelo quinto colocado da competição. Mas não é a primeira vez que o Braga jogará a elite do futebol brasileiro.

Você se lembra da última participação do time de Bragança Paulista na principal competição nacional? A Goal relembra a última campanha da equipe no torneio.

O Bragantino jogou o torneio pela última vez em 1998. À época, o time foi rebaixado no campeonato que contava com 24 participantes.

Com 21 pontos em 23 jogos, o Bragantino foi o penúltimo colocado do torneio. O Corinthians foi o campeão brasileiro da temporada.

Em 21 anos, o Bragantino transitou por Série B e Série C até que uma parceria com a Red Bull fosse o suficiente para reforçar o time e levá-lo de volta à elite do futebol nacional.