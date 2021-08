Como foi a primeira passagem de Willian pelo Corinthians?

Depois de 14 anos, o Foguetinho está de volta ao Timão para sua segunda passagem

Willian está de volta ao Corinthians após 14 anos! O meia, depois de uma bem sucedida passagem pelo futebol europeu, está de volta para reforçar o time que o revelou para o mundo e que deixou ainda em 2007, quando se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Torcedor do Corinthians de infância sob influência da família e cria do terrão, Willian teve uma primeira passagem curta no Timão e, agora, já consagrado, volta ao time para uma nova trajetória. Aos 33 anos, o Foguetinho, como foi apelidado, deixou o Arsenal para assinar com seu primeiro clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

À época em que defendeu as cores do Corinthians, Willian chegou ao time profissional ainda muito jovem e se destacou por ser rápido e habilidoso com a bola. As características logo chamaram atenção do mercado europeu e, com apenas 41 jogos, o meia deixou o Timão para como uma das grandes vendas da base alvinegra.

Mesmo com pouco tempo no time, o torcedor corintiano tem muito carinho por Willian, que se tornou um dos grandes nomes a serem revelados na base do time. Depois de passagens por Chelsea e Arsenal, dois grandes clubes da Inglaterra, e como jogador de duas Copas do Mundos (2014 e 2018), o meia está voltando ao Timão para continuar escrevendo sua história.

Relembre os números do meia no Timão:

Como foi a primeira passagem de Willian no Corinthians?

De acordo com o levantamento feito pelo Meu Timão, em sua primeira passagem pelo Corinthians, que durou de 2006 a 2007, Willian fez apenas 41 jogos (34 como titular) e dois gols - ambos no mesmo jogo, um empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, fora de casa.

O aproveitamento do meia pelo Timão é muito bom. Foram 16 vitórias, 16 empates e apenas nove derrotas - ou seja, com Willian em campo, o Corinthians conquistou 52% dos pontos disputados. No entanto, ele fez parte de parte da campanha do rebaixamento do time, mesmo tendo se transferido antes da queda ser decretada, na última rodada do Brasileirão de 2007.