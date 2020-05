Como foi a campanha do Atlético-MG na Copa do Brasil de 2014? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a conquista inédita do Galo em 2014 após vencer o Cruzeiro no Mineirão

Sob o comando do técnico Levir Culpi, o conquistou o título inédito da Copa do de 2014 com uma grande campanha e vencendo o seu maior rival na decisão.

Na final, o venceu o por 1 a 0 no segundo jogo da decisão, após ter vencido a ida por 2 a 0.

Torcedores e simpatizantes do Atlético-MG poderão relembrar a final histórica da de 2014, com o jogo decisivo disputado no Mineirão, em Belo Horizonte.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL DE 2014

Fase JOGO Oitavas de final (ida) 0 x 1 Atlético-MG Oitavas de final (volta) Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras Quartas de final (ida) 2 x 0 Atlético-MG Quartas de final (volta) Atlético-MG 4 x 1 Corinthians Semifinal (ida) 2 x 0 Atlético-MG Semifinal (volta) Atlético-MG 4 x 1 Flamengo Final (ida) Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro Final (volta) Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG

ARTILHEIRO DO ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL DE 2014



Foto: Getty Images

Luan foi o principal artilheiro do Galo na campanha do título da Copa do Brasil de 2014. Na ocasião, o jogador balançou as redes em cinco oportunidades, seguido por Dátolo e Guilherme, que marcaram dois tentos cada.

ELENCO DO ATLÉTICO-MG PARA A COPA DO BRASIL DE 2014



Fotos: Getty Images

Goleiros: Victor, Uilson, Giovanni;

Zagueiros: Leonardo Silva, Réver, Edcarlos, Jemerson, Tiago;

Laterais: Marcos Rocha, Pedro Botelho, Emerson Conceição, Alex Silva, Douglas ;

Volantes: Pierre, Leandro Donizete, Claudinei, Rafael Carioca, Josué;

Meias: Guilherme, Dátolo, Dodô, Maicosuel, Eduardo;

Atacantes: Diego Tardelli, Carlos, Luan;

Técnico: Levir Culpi

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO -EQU 1 x 2 DATA DO JOGO 27 de novembro de 2014 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA DATA DA REPRISE Domingo, 31 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Pedro Souza/Atlético-MG



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG), na TV aberta.