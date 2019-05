Como está a negociação entre Palmeiras e Globo pelo Brasileirão?

O Verdão está perto de acertar os direitos de transmissão com a emissora após iniciar a Série A 2019 sem partidas no pay-per-view

e Rede Globo estão perto de selar um acordo para a transmissão de suas partidas no Campeonato Brasileiro.

Após a transmissão dos confrontos pelo , os jogos do não foram mais televisionados pela emissora por questões de contrato. Em contrapartida, o clube assinou com a empresa Turner, que transmite suas partidas pelo canal TNT contra outras equipes parceiras do grupo ( , , -PR, , e Ceará).

O Palmeiras é o único time entre os 20 brasileiros da Primeira Divisão que está sem contrato com a emissora carioca. E, apesar de algumas partidas terem transmissão exclusiva da TNT, outras, no entanto, só puderam ser acompanhadas pelo rádio ou transmissão sem imagem da ESPN, como foi o caso do duelo entre x Palmeiras.



(Foto: Palmeiras/Divulgação)

Veja as últimas notícias sobre a negociação entre Rede Globo e o clube:

Novas conversas entre emissora e diretoria são realizadas nesta semana

Nesta terça-feira (21), o Uol Esporte divulgou que a Globo aceitou não aplicar multa redutora no acordo de TV que negocia com o Palmeiras. A sinalização da emissora foi dada na reunião da última sexta-feira e é considerado um passo importante para que o acordo seja selado.

O time paulista negocia com a Globo para receber um mínimo garantido no acordo de pay-per-view, que é o principal entrave nas negociações.

Novos encontros serão feitos até esta quarta-feira para um acerto final entre emissora e clube.

Palmeiras rejeita proposta da Globo

A diretoria do Palmeiras havia rejeitado a proposta inicial da Globo de contrato de TV aberta e pay-per-view para a Série A de 2019 por conta de uma redução no valor, efeito causado pela assinatura com o Esporte Interativo.



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Pelo modelo proposto, haveria uma redução em relação aos clubes que assinaram com a emissora da Turner, que iria variar entre 5% e 20%, dependendo das partidas. De resto, a divisão é similar à de outros times, com divisão do bolo de 40% igual, 30% por exibição na TV e 30% por posição no campeonato. (Fonte: blog Terceiro Tempo).

Palmeiras e Turner

No acordo com a Turner, o Verdão recebeu R$ 100 milhões, pagos entre o fim do mandato de Paulo Nobre e no início da gestão de Maurício Galiotte, em 2017, segundo o Lance!. O contrato entre ambos é válido de 2019 até 2024.