Como escalar a Seleção Brasileira no FIFA 21?

Seleção tem elenco de jogadores genéricos no game, mas é possível editar a escalação com craques reais

A Copa América se aproxima, e aqueles que tentarem um “esquenta” para a competição no FIFA 21 vão se decepcionar ao descobrir que a seleção brasileira conta com jogadores genéricos no game, apesar de uniformes e emblemas oficiais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A boa notícia é que existe uma solução relativamente simples para o problema, já que é possível escalar manualmente as seleções no jogo da EA Sports. A exceção fica por conta de jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Gabigol do Flamengo e Weverton do Palmeiras, que não estão no jogo.

Confira o nosso guia para criar a seleção com jogadores licenciados no FIFA 21:

Passo 1. No menu principal do FIFA 21, vá até a aba “Personalizar” e selecione “Editar times”:

Passo 2. Agora clique em “Elencos das seleções” para editar as escalações dos times nacionais;

Passo 3. Depois de escolher o Brasil, você será levado até a tela de escalação, onde dá para trocar cada um dos jogadores com nomes genéricos por atletas brasileiros do game. Basta pressionar X/A em um dos jogadores com nomes fictícios e então X/A novamente em um dos craques da seleção, no lado direito da tela.

Repita o processo até ter a escalação oficial da seleção para a Copa América, ou selecione os jogadores que preferir para escalar sua própria seleção;

Passo 4. Hora de ajustar a formação e posicionar os novos jogadores. Volte para o menu “Personalizar” e clique em “Escalações”;

Passo 5. Escolha a sua formação preferida e escale os jogadores reais na seleção antes de jogar. O elenco modificado está disponível para partidas offline ou para amistosos online com amigos, mas é importante sempre desabilitar a “Atualização ao vivo” na tela de escolha de times, pressionando Triângulo/Y.