Primeiro ou segundo uniforme: como é escolhida a camisa que cada seleção vai jogar na Copa do Mundo?

Na competição, a equipe mandante tem prioridade para utilizar seu uniforme principal nas partidas

A Copa do Mundo 2022 está a todo vapor com os jogos do mata-mata no Qatar. Ainda assim, a escolha dos uniformes das equipes para as partidas tem causado dúvida nos torcedores, uma vez que o Brasil acabou utilizando a camisa azul na última partida da fase de grupos da competição.

Segundo o regulamento do torneio, publicado pela Fifa, durante uma partida as duas seleções do confronto tem prioridade para utilizar os uniformes principais. Porém, se as duas cores forem semelhantes, a equipe visitante precisa utilizar sua segunda camisa e, se necessário, mesclar com seu primeiro.

O parágrafo 24 do regulamento diz: "Em princípio, cada equipe deve usar seu uniforme oficial da seleção, conforme declarado no formulário de cor da equipe. Se as cores das duas equipes causarem confusão, a equipe mandante poderá usar o uniforme principal e a equipe visitante o uniforme reserva ou, se necessário, uma combinação dos uniformes oficial e reserva."

Além disso, vale lembrar, que todas as seleções precisam enviar à Fifa duas cores diferentes e contrastantes para seus uniformes, que inclui camisa, calção e meias, no formulário de cores do time, além de três uniformes diferentes para os goleiros.

Assim, durante a partida da última rodada da fase de grupos, por exemplo, a seleção camaronesa utilizou sua camisa principal, por ser mandante, com a cor verde e detalhes em amarelo, e o Brasil sua camisa reserva. Além disso, a equipe de arbitragem foi escalada com o uniforme amarelo para o duelo.