Como é a votação do The Best FIFA? Quem escolhe os vencedores do prêmio?

Além de especialistas, o público também pode ajudar na escolha do vencedor; veja

Na última quinta-feira (12), a Fifa divulgou os candidatos das categorias do The Best 2022, prêmio entregue pela entidade desde 2016. E, neste caso, o torcedor pode participar do processo de escolha do vencedor.

Independente da premiação da France Football desde 2016, o Fifa The Best já foi entregue seis vezes, e para quatro jogadores diferentes - Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski sáo os únicos a ter dois prêmios desse.

Para a definição do melhor do mundo da Fifa, um outro modelo de votação é adotado em relação ao Ballon d'Or. Diferente da premiação da revista, para o The Best, até mesmo o voto popular é levado em consideração.

Como é a votação do The Best da Fifa?

Em um primeiro momento, um comitê com nomes notáveis do esporte mundial (veja quem são abaixo) seleciona os dez finalistas ao prêmio, que então passam a competir pela honraria por meio de votações. São quatro grupos que depositam suas escolhas, cada uma com um "peso" de 25% no resultado final, que vai escolher o premiado. Os grupos são:

Técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa

Capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa

Um jornalista de cada Federação filiada à Fifa

Público geral

Cada votante escolhe os três melhores jogadores em sua opinião, e pontuações são dadas de acordo com a colocação dos atletas em cada lista: cinco pontos para o primeiro, três para o segundo e um para o terceiro colocado. Ao final das votações, quem teve mais pontos recebeu o prêmio The Best da Fifa.

Se houver empate entre jogadores, o prêmio fica com quem mais vezes foi colocado em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Caso o empate persista, fica à frente quem foi mais vezes escolhido como segundo colocado. Caso o empate persista, o prêmio será dividido.

Como a entidade decidiu incluir a Copa do Mundo, o período analisado pelos votantes inclui toda a temporada 2021/22 mais a primeira metade de 2022/23.

Como acontece a votação popular no The Best da Fifa?

O torcedor vota nos melhores jogadores da temporada se cadastrando no site da Fifa e, depois, escolhe o seu Top 3, em ordem.

A votação fica aberta no site da Fifa entre os dias 12 de janeiro e 3 de fevereiro de 2023.

Quando será entregue o The Best 2022?

A premiação acontece no dia 27 de fevereiro de 2023.

Quem são os candidatos do The Best da Fifa para 2022?

Melhor jogador

Robert Lewandowski (Barcelona)

Lionel Messi (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Julián Álvarez (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Sadio Mané (Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Melhor jogadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Wendie Renard (Lyon)

Sam Kerr (Chelsea)

Leah Williamson (Arsenal)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Keira Walsh (Manchester City/Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Debinha (North Carolina Courage)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Jessie Fleming (Chelsea)

Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave)

Ada Hegerberg (Lyon)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Beth Mead (Arsenal)

Melhor goleiro

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Bono (Sevilla)

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (Lyon)

Mary Earps (Manchester United)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil (Barcelona)

Melhor treinador de futebol masculino

Pep Guardiola (Manchester City)

Didier Deschamps (França)

Walid Regragui (Marrocos)

Lionel Scaloni (Argentina)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor treinadora de futebol feminino

Sonia Bompastor (Lyon)

Bev Priestman (Seleção do Canadá)

Emma Hayes (Chelsea)

Pia Sundhage (Seleção Brasileira)

Martina Voss-Tecklenburg (Seleção da Alemanha)

Sarina Wiegman (Seleção da Holanda/Seleção da Inglaterra)

Prêmio Puskás (gol mais bonito)

Théo Hernández (Milan)

Mario Balotelli (Adana Demirspor)

Amandine Henry (Lyon)

Alou Kuol (Austrália)

Kylian Mbappé (França)

Francisco González Metilli (Central Córdoba)

Marcin Oleksy (Warta Poznań)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Dimitri Payet (Olympique de Marseille)

Richarlison (Brasil)

Alessia Russo (Inglaterra)

Quem faz parte do comitê de escolha dos finalistas?

O painel é formado por ex-jogadores e ex-jogadoras, além de técnicos e técnicas.

Futebol masculino

Ali Al Habsi (Omã)

Jared Borgetti (México)

Tim Cahill (Austrália)

Geremi (Camarões)

Julio Cesar (Brasil)

Jürgen Klinsmann (Alemanha)

Alexi Lalas (Estados Unidos)

Javier Mascherano (Argentina)

Ryan Nelsen (Nova Zelândia)

David Trezeguet (França)

Futebol feminino