Vinícius Júnior e os vencedores dos prêmios The Best Fifa 2024: melhor jogador, jogadora, técnicos, Prêmio Puskás e mais

The Best FIFA

Confira todos os vencedores da premiação entregue pela Fifa, no Qatar, em 2024

A Fifa realizou em Doha, no Qatar, a cerimônia do Fifa The Best 2024, que celebra os melhores do futebol mundial na temporada. Criado em 2016 para suceder o antigo prêmio de Melhor Jogador do Mundo, a premieção destaca atletas, gols e até torcedores que marcaram o ano no esporte.

Os prêmios de melhor do mundo foram definidos por um sistema de votação com a participação de torcedores, capitães e treinadores de seleções nacionais. Já a escolha dos gols mais bonitos envolveu uma votação mista, com torcedores e um painel de lendas da Fifa. Para o prêmio de torcedor do ano, a decisão ficou exclusivamente nas mãos do público. As seleções ideais, por sua vez, foram formadas a partir dos votos de fãs e especialistas.

Além das categorias de melhor jogador e jogadora do mundo, a premiação inclui diversas outras honrarias, reforçando a relevância do evento. Confira os vencedores e vencedoras do Fifa The Best 2024!