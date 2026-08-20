A NFL volta à capital para três jogos da temporada regular em domingos consecutivos de outubro, com o Tottenham Hotspur Stadium recebendo duas partidas e o Wembley Stadium sendo palco da terceira. O Indianapolis Colts enfrenta o Washington Commanders em 4 de outubro, o Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, mede forças com o Jacksonville Jaguars em 11 de outubro, e os Jaguars voltam uma semana depois para enfrentar o Houston Texans em Wembley, em 18 de outubro. É mais um grande ano no calendário da NFL em Londres, com os três confrontos tendo peso real na disputa pelos playoffs e em termos de enredo.

GOAL tem tudo o que você precisa para planejar sua viagem, incluindo a programação completa, onde os ingressos estão sendo vendidos, a faixa de preço atual e como encontrar a forma mais barata de entrar em cada jogo.

Quando serão os NFL London Games 2026?

Data e horário Jogo Local Ingressos Dom, 4 de out., 14h30 Indianapolis Colts x Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium, Londres Ingressos Dom, 11 de out., 14h30 Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, Londres Ingressos Dom, 18 de out., 14h30 Houston Texans x Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Ingressos

Onde comprar ingressos para os NFL London Games 2026?

Os ingressos para os três jogos são vendidos primeiro pelos canais oficiais. As duas partidas no Tottenham Hotspur Stadium, Colts x Commanders e Eagles x Jaguars, são vendidas pelo próprio site da NFL operado pela Ticketmaster, que exige uma conta gratuita NFL Ticketmaster para a compra. O jogo em Wembley entre Texans e Jaguars é administrado separadamente pelos Jaguars por meio de sua própria plataforma de ingressos, com uma janela de prioridade para compradores históricos de Wembley antes de a venda geral ser aberta ao público. Comprar por essas vias oficiais é a maneira de conseguir preços de face value, e os ingressos de admissão geral para o jogo entre Colts e Commanders ainda estavam disponíveis no site oficial no momento da publicação.

Quando um jogo ou categoria de assento se esgota oficialmente, o mercado secundário costuma ser o próximo destino dos compradores. StubHub oferece anúncios para os três jogos, incluindo categorias na partida dos Eagles que já tiveram a venda geral pausada devido à demanda. Algumas coisas para saber ao comprar por lá:

Os preços refletem a demanda, não o valor de face value: os ingressos de revenda são anunciados por torcedores e corretores que estão revendendo assentos de que não precisam mais, então os preços variam conforme a demanda e normalmente são mais altos do que o preço oficial final, especialmente para o jogo dos Eagles.

As compras são cobertas pela garantia FanProtect do StubHub, o que significa que os ingressos são verificados como válidos, e os compradores recebem reembolso se um jogo for cancelado e não for remarcado.

Pode ser um processo de compra mais simples para torcedores que viajam de fora do Reino Unido, já que elimina a necessidade de contas separadas de ingressos da NFL ou dos Jaguars.

Para disponibilidade garantida quando o estoque oficial se esgota, ou para torcedores que preferem não lidar com dois sistemas de ingressos separados para Tottenham e Wembley, o mercado secundário é a alternativa prática, e não a primeira opção.

Quanto custam os ingressos para os NFL London Games 2026?

Os preços dos ingressos variam de acordo com o jogo, a categoria do assento e a proximidade da compra em relação ao início da partida:

Ingressos oficiais mais baratos: a categoria com menor preço no Tottenham Hotspur Stadium custa 79,13 libras para os jogos Colts x Commanders e Eagles x Jaguars, com ingresso infantil com desconto na mesma categoria por 39,89 libras.

Ingressos oficiais mais caros: os ingressos da categoria mais alta custam 245,65 libras para Colts x Commanders e 280,65 libras para o jogo Eagles x Jaguars, de maior demanda, refletindo o apelo extra de um atual campeão do Super Bowl visitando Londres.

Faixa de revenda em Wembley: como o jogo Texans x Jaguars é vendido separadamente pelos Jaguars, os preços de revenda no mercado aberto atualmente começam em cerca de 85 libras para assentos com visão restrita, subindo bem para a casa dos quatro dígitos para posições premium e lower bowl.

Os detalhes de pré-venda e venda geral variam de acordo com o estádio:

Admissão geral em Tottenham: entrou em venda geral a partir de terça-feira, 7 de julho de 2026, ao meio-dia, com os preços exibidos como valores finais incluindo todas as taxas.

Janela de prioridade em Wembley: compradores históricos de ingressos de Wembley, incluindo detentores de season ticket dos Jaguars nos EUA, tiveram uma janela exclusiva de compra de sexta-feira, 15 de maio, até quinta-feira, 21 de maio de 2026, com máximo de oito ingressos por transação, antes de os ingressos entrarem em venda geral.

Tudo o que você precisa saber sobre os NFL London Games

A NFL realiza jogos de temporada regular em Londres todos os anos desde 2007, quando a série internacional da liga começou no Wembley Stadium. Nesse período, a capital recebeu algumas das maiores estrelas da liga, de Tom Brady e Drew Brees a Aaron Rodgers, e os jogos se tornaram uma parte fixa e extremamente popular do calendário esportivo do Reino Unido. Londres é uma das paradas de um programa internacional em expansão que, em 2026, também inclui jogos em Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madri e Munique, com a NFL agora realizando um recorde de nove jogos fora dos Estados Unidos em uma única temporada.

A programação londrina deste ano tem peso extra. O Philadelphia Eagles chega a Tottenham como atual campeão do Super Bowl para enfrentar o Jacksonville Jaguars, que disputa sua segunda partida em Londres no mês uma semana depois contra o Houston Texans em Wembley, desta vez como mandante designado. Os Jaguars se tornaram o visitante mais frequente de Londres na liga na última década, enquanto Colts e Commanders trazem um duelo entre AFC South e NFC East que regularmente produz partidas equilibradas e competitivas. Para 2026, a NFL também implementou pela primeira vez o all in pricing em seus jogos internacionais, então o preço do ingresso mostrado no checkout é o preço que você paga, sem taxas adicionais acrescentadas na etapa final.

Tudo o que você precisa saber sobre o Tottenham Hotspur Stadium

O Tottenham Hotspur Stadium foi inaugurado em 2019 como o primeiro estádio do mundo construído especificamente para receber jogos da NFL fora dos Estados Unidos. Seu principal destaque é um gramado natural totalmente retrátil, que se divide em três seções e desliza para baixo da gigantesca South Stand do estádio em cerca de 25 minutos para revelar um campo sintético dedicado ao futebol americano por baixo, permitindo que o local alterne entre jogos da Premier League e da NFL sem comprometer nenhuma das superfícies.

Com capacidade para 62.850 pessoas, o estádio é o maior palco de clubes de Londres, e suas arquibancadas íngremes e de ângulo fechado foram projetadas para manter os torcedores mais próximos da ação do que em quase qualquer arena moderna comparável. Só a South Stand recebe cerca de 17.500 torcedores em um único setor, o maior desse tipo no Reino Unido, criando uma atmosfera que recebeu elogios tanto de times visitantes da NFL quanto de torcedores. O recorde de público da NFL no estádio é de 61.273, estabelecido quando o Jacksonville Jaguars enfrentou o Buffalo Bills no local em outubro de 2023.

Chegar ao estádio é simples, com as estações White Hart Lane, Tottenham Hale e Northumberland Park atendendo o local em dia de jogo. As opções de assento vão de categorias acessíveis no anel superior a áreas premium no lower bowl e setores de hospitalidade, oferecendo a torcedores de todos os orçamentos uma forma de acompanhar a ação. Com dois dos três jogos de Londres deste ano acontecendo ali, e com o status dos Eagles como campeões do Super Bowl provavelmente elevando ainda mais a demanda, a GOAL recomenda verificar agora a disponibilidade de ingressos no StubHub para não ficar de fora.