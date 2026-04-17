Como conseguir ingressos para as finais da Stanley Cup de 2026: onde comprar, previsões da NHL e muito mais

Os fãs de hóquei no gelo de todo o mundo estão se preparando para um final emocionante da temporada da NHL. Os playoffs da NHL, que começam em abril, culminam com a sensacional final da Stanley Cup em junho.

Seja qual for a equipe que disputar essa grande final de fim de temporada, você pode assistir de perto à ação frenética do hóquei reservando seus ingressos hoje mesmo.

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Quando será a Final da Stanley Cup 2026?

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A Final da Stanley Cup de 2026 está programada para começar na primeira semana de junho. Se a série melhor de 7 jogos for disputada até o fim, o possível “Jogo 7” ocorrerá, no máximo, até 21 de junho.

A NHL só definirá o calendário exato da Stanley Cup depois que a fase anterior dos playoffs, as finais de conferência, tiver sido concluída.

Como comprar ingressos para as finais da Stanley Cup de 2026

Os ingressos oficiais para as finais da Stanley Cup geralmente só são colocados à venda após o término das finais de conferência, no final de maio ou início de junho. Eles podem ser adquiridos na Ticketmaster, o mercado oficial de ingressos da NHL, ou nos sites das equipes participantes.

Além de comprar ingressos para os playoffs da NHL e para a Stanley Cup pelos canais oficiais, os fãs têm a opção de obtê-los no mercado secundário, como no StubHub.

Qual é a programação e o formato dos playoffs da NHL de 2026?

Após a temporada regular da NHL, na qual cada uma das 32 equipes disputa 82 jogos, as 16 melhores equipes (8 da Conferência Leste e 8 da Conferência Oeste) avançam para o torneio pós-temporada, os playoffs da NHL.

Doze dessas equipes, as três primeiras colocadas em cada uma das quatro divisões, são classificadas automaticamente. As quatro vagas restantes (duas de cada conferência), conhecidas como “wild-cards”, são preenchidas pelas equipes com o segundo maior total de pontos.

Os playoffs são divididos em quatro rodadas de séries melhor de sete jogos. São elas:

Primeira Rodada: (também conhecida como Quartas de Final da Conferência) – Os oito confrontos são determinados pela classificação das divisões e pelas vagas de wild card.

(também conhecida como Quartas de Final da Conferência) – Os oito confrontos são determinados pela classificação das divisões e pelas vagas de wild card. Segunda Rodada: (também conhecida como Semifinais da Conferência ou Finais Divisórias) - As oito equipes restantes se enfrentam dentro de suas chaves divisórias para coroar um campeão divisional.

(também conhecida como Semifinais da Conferência ou Finais Divisórias) - As oito equipes restantes se enfrentam dentro de suas chaves divisórias para coroar um campeão divisional. Finais de Conferência: As quatro equipes finalistas competem para se tornarem campeãs da Conferência Leste ou da Conferência Oeste.

As quatro equipes finalistas competem para se tornarem campeãs da Conferência Leste ou da Conferência Oeste. Finais da Stanley Cup: Os dois vencedores das conferências se enfrentam pelo direito de serem chamados de campeões da Stanley Cup.

Quanto custam os ingressos para as finais da Stanley Cup de 2026?

Para as Finais da Stanley Cup de 2026, os ingressos para os jogos devem custar a partir de aproximadamente US$ 400, dependendo do confronto, do local e da localização do assento. Mais detalhes serão divulgados assim que os participantes forem confirmados.

A título de exemplo, estes foram os preços iniciais aproximados por jogo para as Finais da Stanley Cup de 2025:

Jogo Preço inicial (aprox.) Jogo 1 US$ 563 Jogo 2 $406 Jogo 3 $470 Jogo 4 $505 Jogo 5 $1.002 Jogo 6 $887

Quais pacotes de hospitalidade para as finais da Stanley Cup de 2026 estão disponíveis?

Espera-se que as opções oficiais de hospitalidade para a Final da Stanley Cup incluam os seguintes pacotes:

Suítes privadas: Assentos com vista panorâmica ou aluguel de suítes privadas, com a opção de incluir serviço de bufê (de US$ 75 a US$ 150 por convidado).

Assentos com vista panorâmica ou aluguel de suítes privadas, com a opção de incluir serviço de bufê (de US$ 75 a US$ 150 por convidado). Salas VIP: Acesso a salas VIP exclusivas com comida de alta qualidade e atendimento personalizado.

Acesso a salas VIP exclusivas com comida de alta qualidade e atendimento personalizado. Experiências para fãs: Alguns pacotes provavelmente incluirão festas VIP antes dos jogos, visitas ao local, sessões de autógrafos com jogadores e lembranças colecionáveis.

O que esperar das finais da Stanley Cup de 2026

À medida que entramos na pós-temporada da NHL, uma coisa é certa: o Florida Panthers não vai levantar a Stanley Cup pelo terceiro ano consecutivo. Os campeões de 2024 e 2025 não conseguiram se classificar para os playoffs após perderem quase metade dos jogos da temporada regular.

O Edmonton Oilers ficará aliviado com o fracasso do Florida nesta temporada. Enquanto o Panthers comemorava após triunfos consecutivos, o time canadense sofreu uma grande decepção, terminando como vice-campeão por dois anos seguidos.

O Oilers de Kris Knoblauch confirmou sua vaga nos playoffs e espera que à terceira seja de vez, em busca de seu primeiro título da Copa Stanley desde 1990.

No entanto, em termos de sucesso a longo prazo, Edmonton tem um longo caminho a percorrer para alcançar outras equipes do Canadá. Embora os Oilers tenham conquistado cinco Copas Stanley no total, o Montreal Canadiens lidera a tabela geral com 24 títulos.

As casas de apostas consideram o Colorado Avalanche e o Tampa Bay Lightning os favoritos para chegar até o fim. O Tampa Bay reinou supremo em 2020 e 2021, mas foi interrompido pelo Colorado, que o destronou em 2022. O Avalanche tem o melhor histórico na temporada regular desta campanha e espera manter essa forma durante os playoffs.

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