A Alemanha inicia uma nova era na Liga das Nações da UEFA 2026/27 com Jurgen Klopp assumindo o comando da seleção alemã pela primeira vez, após sua nomeação como técnico depois de uma decepcionante eliminação na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Sorteada na Liga A, Grupo A2, a Alemanha terá seis partidas contra Holanda, Grécia e Sérvia entre setembro e novembro, dando aos torcedores de toda a Europa várias chances de ver os primeiros passos de Klopp no comando de uma seleção.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para a Liga das Nações da Alemanha, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando é a Liga das Nações da Alemanha?

Data e horário Partida Local Ingressos quinta-feira, 24 de setembro de 2026 - 20h45 Holanda x Alemanha Johan Cruijff Arena, Amsterdã Ingressos domingo, 27 de setembro de 2026 - 20h45 Alemanha x Grécia WWK Arena, Augsburg Ingressos quinta-feira, 1º de outubro de 2026 - 20h45 Alemanha x Sérvia Allianz Arena, Munique Ingressos domingo, 4 de outubro de 2026 - 20h45 Grécia x Alemanha Toumba Stadium, Tessalônica Ingressos sexta-feira, 13 de novembro de 2026 - 20h45 Sérvia x Alemanha Local a confirmar, Sérvia Ingressos segunda-feira, 16 de novembro de 2026 - 20h45 Alemanha x Holanda Local a confirmar, Alemanha Ingressos

As partidas da Alemanha em casa estão distribuídas por três estádios diferentes nesta campanha, com Augsburg e Munique já confirmadas como sedes e um terceiro local ainda a ser anunciado para o duelo final contra a Holanda, em novembro.

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Alemanha?

Os ingressos para os jogos da Alemanha em casa são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da DFB, com janelas de prioridade normalmente concedidas aos membros antes que qualquer carga restante vá para venda geral.

Algumas coisas que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para esta campanha:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros são encerradas, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Ingressos para jogos fora de casa – as cargas para Amsterdã, Tessalônica e Sérvia variam de acordo com a federação anfitriã e podem ser limitadas

Com a nomeação de Klopp já gerando interesse significativo nesta seleção da Alemanha, a reserva antecipada é fortemente recomendada de forma geral.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Alemanha?

Os preços oficiais para os jogos da Alemanha em casa variam de acordo com a localização do assento e o estádio, com os canais de venda da DFB oferecendo toda a gama, de lugares padrão a premium, pelo valor de face enquanto houver disponibilidade.

Assentos mais baratos: a partir de cerca de €40 a €50, normalmente nos setores superiores em locais como a WWK Arena, em Augsburg

Assentos intermediários: geralmente entre €80 e €150, oferecendo uma visão melhor ao longo das laterais do campo em estádios como a Allianz Arena

Assentos premium: acima de €250 para os jogos de maior destaque, incluindo as partidas contra a Holanda no início e no fim da campanha

Ingressos para jogos fora de casa (Amsterdã e Tessalônica): os preços variam de acordo com a federação anfitriã, com a Johan Cruijff Arena normalmente cobrando um valor premium por seu tamanho e prestígio

StubHub é a opção ideal se as listas no site oficial estiverem esgotadas.

Como em qualquer campanha internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que cada dia de jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde geralmente é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações da Alemanha

A Liga das Nações da UEFA 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Alemanha retorna à Liga A, a divisão principal do torneio, no Grupo A2 ao lado de Holanda, Grécia e Sérvia. Esta é a segunda campanha seguida em que Alemanha e Holanda foram sorteadas juntas, acrescentando um ingrediente extra aos dois confrontos.

Algumas coisas que vale a pena saber sobre o que está em jogo:

Um novo começo sob Klopp – esta campanha marca o início de seu trabalho, com contrato até a Copa do Mundo de 2030, após a saída de Nagelsmann depois da eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Um caminho para a classificação para torneios futuros também é possível, com um bom desempenho na Liga das Nações oferecendo um caminho para a classificação para a Eurocopa para equipes que fiquem aquém em outras frentes

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo são disputadas ao longo de setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Alemanha em campo

Com a Alemanha buscando se recuperar de uma terceira eliminação consecutiva decepcionante em torneios, esta campanha ganha significado extra como um indicador inicial da direção da equipe sob seu novo técnico.