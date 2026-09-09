A Espanha entra na Liga das Nações da UEFA 2026/27 como atual campeã do mundo, e a demanda para ver La Roja ao vivo nunca foi tão alta após o seu triunfo na Copa do Mundo de 2026.

Sorteada na Liga A, Grupo A3, ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia, a Espanha tem seis jogos entre setembro e novembro enquanto busca acrescentar o título da Liga das Nações à sua crescente coleção de troféus.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha, incluindo datas dos jogos, preços e onde comprar.

Quando é a Liga das Nações da Espanha?

Data e horário Jogo Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Estádio de Wembley, Londres Comprar ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Espanha x Croácia Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilha Comprar ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 20:45 Espanha x Chéquia Carlos Tartiere, Oviedo Comprar ingressos terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Croácia x Espanha Estádio Poljud, Split Comprar ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Chéquia x Espanha Epet Arena, Praga Comprar ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Comprar ingressos

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

Os ingressos para os jogos da Espanha em casa são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da RFEF, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes de qualquer carga restante ir para a venda geral. Dois dos três jogos da Espanha em casa, em Sevilha e Oviedo, já estão esgotados na origem.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para esta campanha:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, quando ainda há disponibilidade

Jogos esgotados – Sevilha e Oviedo esgotaram na origem, o que faz do mercado secundário a única rota restante para conseguir um lugar

Ingressos para jogos fora de casa – a disponibilidade em Wembley, Split e Praga varia conforme a federação anfitriã

Mercado secundário – a StubHub é a melhor opção se as entradas no site oficial estiverem esgotadas

Dado o nível de demanda já mostrado para esta campanha, é fortemente recomendável reservar com antecedência para cada jogo restante, especialmente para o duelo decisivo de novembro contra a Inglaterra.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Espanha?

Os preços oficiais para os jogos da Espanha em casa variam de acordo com a localização do assento e o estádio, com os canais de venda da RFEF oferecendo toda a gama, de assentos padrão a premium, pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Os preços para os jogos de Sevilha e Oviedo já não estão mais disponíveis na origem.

Assentos mais baratos: a partir de cerca de € 45 a € 60 para jogos com maior disponibilidade, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários: geralmente de € 100 a € 200, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais em estádios como o Riyadh Air Metropolitano

Assentos premium: acima de € 300 para os maiores jogos do grupo, incluindo o confronto final contra a Inglaterra em Madri

Jogos esgotados (Sevilha e Oviedo): sem estoque oficial restante, os preços de revenda estão bem acima do valor de face diante da escala da demanda

StubHub é a melhor opção se as entradas no site oficial estiverem esgotadas. Como em qualquer jogo que envolve a atual campeã do mundo, os preços podem mudar rapidamente, então garantir um lugar o mais cedo possível é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações

A Liga das Nações da UEFA 2026/27 é a quinta edição da competição, e a Espanha retorna à Liga A, a divisão principal, no Grupo A3, ao lado de Inglaterra, Croácia e Chéquia. A Espanha entra nesta campanha como atual campeã europeia e mundial, acrescentando um peso significativo a cada jogo deste grupo.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre o que está em jogo:

Status de campeã do mundo – o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2026 gerou uma demanda sem precedentes por ingressos da seleção, com dois dos três jogos em casa já esgotados

Uma repetição da Euro 2024 – o jogo de estreia da Espanha contra a Inglaterra é uma revanche da final da Euro 2024, que a Espanha venceu

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Seis jogos em uma janela condensada – todos os jogos do grupo são disputados ao longo de setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Espanha em campo

Com Croácia e Chéquia determinadas a aprontar para cima da campeã do mundo, este promete ser um dos grupos mais acompanhados de toda a Liga das Nações.