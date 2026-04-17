Como conseguir ingressos para a DFB-Pokal 2026: próximos jogos, final no Olympiastadion, previsões e muito mais

Estamos prestes a assistir a um final fantástico da DFB-Pokal (Copa da Alemanha) desta temporada, e você pode reservar hoje mesmo ingressos para um dos emocionantes jogos que estão por vir, incluindo a final no Olympiastadion, em Berlim, no dia 23 de maio.
Com seis clubes diferentes da Bundesliga conquistando o título da DFB-Pokal nas últimas oito temporadas, inúmeros torcedores de toda a Alemanha e de outros países viveram momentos mágicos da competição.
Deixe o GOAL te ajudar a entender todas as informações essenciais sobre os ingressos da DFB-Pokal, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Próximos jogos da DFB-Pokal 2026
Embora o Bayern de Munique continue sendo a força dominante na Bundesliga, já se passaram seis temporadas desde que o time disputou uma final da DFB-Pokal.
O Bayer Leverkusen está entre o time e uma vaga na final da Copa desta temporada, em Berlim.
As próximas semifinais da DFB-Pokal são as seguintes:
|Data
|Jogo (hora do início)
|Local
|Ingressos
|Quarta-feira, 22 de abril
|Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (20h45 CET)
|BayArena (Leverkusen)
|Ingressos
|Qui, 23 de abril
|VfB Stuttgart x SC Freiburg (20h45 CET)
|MHPArena (Stuttgart)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026
Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes participantes ou em suas lojas oficiais.
Eles geralmente são disponibilizados em fases, começando pelos sócios do clube e pelos titulares de ingressos para a temporada, antes de passar para a venda ao público em geral, caso ainda haja ingressos disponíveis.
No caso da final da DFB-Pokal no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda frequentemente exceda a cota disponível.
Espera-se que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente 20.000 a 25.000 ingressos.
Os ingressos restantes (cerca de 25.000 a 30.000) são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Os ingressos para a final e os pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na loja oficial de ingressos da DFB.
Além de comprar ingressos para a DFB-Pokal pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais sites para quem deseja comprar ingressos por meio de canais alternativos.
Quando será a final da DFB-Pokal 2026?
|Data
|Jogo (hora do pontapé inicial)
|Local
|Ingressos
|Sáb, 23 de maio
|A confirmar vs A confirmar (20h CET)
|Olympiastadion (Berlim)
|Ingressos
Quanto custam os ingressos para a DFB-Pokal 2026?
Durante as primeiras rodadas da DFB-Pokal, os ingressos costumam custar entre € 15 e € 25.
Os preços aumentam à medida que a competição avança, com os ingressos para as quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 nos canais oficiais.
Tomando as edições anteriores como referência, os preços provavelmente começarão em €75 para assentos padrão e poderão subir para mais de €250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final em 23 de maio.
Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de venda de ingressos dos clubes quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Onde será realizada a final da DFB-Pokal?
Olympiastadion
O Olympiastadion de Berlim foi originalmente construído em meados da década de 1930 para servir de estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.
O estádio passou por duas grandes reformas (1972–1974 e 2000–2004) para modernizá-lo para o futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.
Além de sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA (1974 e 2006) e da Eurocopa (2024), o Hertha Berlin, que atualmente disputa a 2. Bundesliga, tem o Olympiastadion como sua casa desde 1963.
Fora do futebol, o Olympiastadion continua sendo um importante local de atletismo. Usain Bolt estabeleceu ali o famoso recorde dos 100 m masculino, durante o Campeonato Mundial de Atletismo de 2009. Seu tempo de 9,58 segundos permanece imbatido há 17 anos.
Quais pacotes de hospitalidade da DFB-Pokal 2026 estão disponíveis?
Os pacotes oficiais de hospitalidade para a final da DFB-Pokal no Olympiastadion são gerenciados diretamente pela Federação Alemã de Futebol (DFB), e todos os detalhes podem ser encontrados no site da entidade. Os pacotes variam normalmente entre € 850 e € 1.190 por pessoa.
Exemplos do que está disponível são os seguintes:
- Business-Lounge: Concebida para networking, esta área oferece um bufê de alta qualidade e acesso direto aos camarotes VIP.
- Átrio VIP: Localizado logo atrás da tribuna de honra, este pacote geralmente inclui um brinde de alta qualidade e a oportunidade de tirar uma foto com o troféu original da DFB-Pokal.
- Football Village: Possui um terraço ao ar livre, áreas de lounge e entretenimento ao vivo. Geralmente inclui acesso a uma festa pós-final exclusiva com DJ ao vivo.
- Skyboxes/Camarotes Privados: Disponíveis para grupos (normalmente de 10 a 20 pessoas), oferecendo um ambiente privado com serviço dedicado e assentos diretamente fora do camarote.
O que esperar da DFB-Pokal 2026
Mais de 74.000 torcedores no Olympiastadion, em Berlim, viram o VfB Stuttgart conquistar seu quarto título da DFB-Pokal em maio passado, após a vitória por 4 a 2 contra o Arminia Bielefeld.
Nick Woltemade, que agora joga na Premier League pelo Newcastle United, abriu o placar para o Stuttgart, elevando sua contagem na DFB-Pokal para cinco gols e garantindo o título de artilheiro da competição.
Apesar de levar para casa as medalhas de vice-campeão, foi uma conquista incrível para o Arminia Bielefeld. O time se tornou o primeiro de fora da Bundesliga a chegar à final da DFB-Pokal em mais de 20 anos e foi o primeiro time da terceira divisão a derrotar quatro times da Bundesliga consecutivamente na competição.
Não é surpresa que o Bayern de Munique lidere a tabela de vencedores de todos os tempos da DFB-Pokal. O gigante da Bundesliga ergueu o troféu nada menos que 20 vezes desde 1957. No entanto, é preciso voltar a 2020 para encontrar seu último triunfo na Copa, o que representa o maior período sem um título da DFB-Pokal desde 1982.
Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?
|Ano
|Vencedor
|Segundo colocado
|Pontuação
|2025
|VfB Stuttgart
|Arminia Bielefeld
|4-2
|2024
|Bayer Leverkusen
|1. FC Kaiserslautern
|1-0
|2023
|RB Leipzig
|Eintracht Frankfurt
|2-0
|2022
|RB Leipzig
|SC Freiburg
|4-2 (pênaltis)
|2021
|Borussia Dortmund
|RB Leipzig
|4-1
|2020
|Bayern de Munique
|Bayer Leverkusen
|4-2
|2019
|Bayern de Munique
|RB Leipzig
|3-0
|2018
|Eintracht Frankfurt
|Bayern de Munique
|3-1
|2017
|Borussia Dortmund
|Eintracht Frankfurt
|2-1
|2016
|Bayern de Munique
|Borussia Dortmund
|4-3 (pênaltis)