Como conseguir ingressos para a DFB-Pokal 2026: próximos jogos, final no Olympiastadion, previsões e muito mais

Estamos prestes a assistir a um final fantástico da DFB-Pokal (Copa da Alemanha) desta temporada, e você pode reservar hoje mesmo ingressos para um dos emocionantes jogos que estão por vir, incluindo a final no Olympiastadion, em Berlim, no dia 23 de maio.

Com seis clubes diferentes da Bundesliga conquistando o título da DFB-Pokal nas últimas oito temporadas, inúmeros torcedores de toda a Alemanha e de outros países viveram momentos mágicos da competição.

Deixe o GOAL te ajudar a entender todas as informações essenciais sobre os ingressos da DFB-Pokal, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da DFB-Pokal 2026

Embora o Bayern de Munique continue sendo a força dominante na Bundesliga, já se passaram seis temporadas desde que o time disputou uma final da DFB-Pokal.

O Bayer Leverkusen está entre o time e uma vaga na final da Copa desta temporada, em Berlim.

As próximas semifinais da DFB-Pokal são as seguintes:

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Quarta-feira, 22 de abril Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (20h45 CET) BayArena (Leverkusen) Ingressos Qui, 23 de abril VfB Stuttgart x SC Freiburg (20h45 CET) MHPArena (Stuttgart) Ingressos

Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026

Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes participantes ou em suas lojas oficiais.

Eles geralmente são disponibilizados em fases, começando pelos sócios do clube e pelos titulares de ingressos para a temporada, antes de passar para a venda ao público em geral, caso ainda haja ingressos disponíveis.

No caso da final da DFB-Pokal no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda frequentemente exceda a cota disponível.

Espera-se que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente 20.000 a 25.000 ingressos.

Os ingressos restantes (cerca de 25.000 a 30.000) são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Os ingressos para a final e os pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na loja oficial de ingressos da DFB.

Além de comprar ingressos para a DFB-Pokal pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais sites para quem deseja comprar ingressos por meio de canais alternativos.

Quando será a final da DFB-Pokal 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial) Local Ingressos Sáb, 23 de maio A confirmar vs A confirmar (20h CET) Olympiastadion (Berlim) Ingressos

Quanto custam os ingressos para a DFB-Pokal 2026?

Durante as primeiras rodadas da DFB-Pokal, os ingressos costumam custar entre € 15 e € 25.

Os preços aumentam à medida que a competição avança, com os ingressos para as quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 nos canais oficiais.

Tomando as edições anteriores como referência, os preços provavelmente começarão em €75 para assentos padrão e poderão subir para mais de €250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final em 23 de maio.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de venda de ingressos dos clubes quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será realizada a final da DFB-Pokal?

Olympiastadion

O Olympiastadion de Berlim foi originalmente construído em meados da década de 1930 para servir de estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.

O estádio passou por duas grandes reformas (1972–1974 e 2000–2004) para modernizá-lo para o futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.

Além de sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA (1974 e 2006) e da Eurocopa (2024), o Hertha Berlin, que atualmente disputa a 2. Bundesliga, tem o Olympiastadion como sua casa desde 1963.

Fora do futebol, o Olympiastadion continua sendo um importante local de atletismo. Usain Bolt estabeleceu ali o famoso recorde dos 100 m masculino, durante o Campeonato Mundial de Atletismo de 2009. Seu tempo de 9,58 segundos permanece imbatido há 17 anos.

Quais pacotes de hospitalidade da DFB-Pokal 2026 estão disponíveis?

Os pacotes oficiais de hospitalidade para a final da DFB-Pokal no Olympiastadion são gerenciados diretamente pela Federação Alemã de Futebol (DFB), e todos os detalhes podem ser encontrados no site da entidade. Os pacotes variam normalmente entre € 850 e € 1.190 por pessoa.

Exemplos do que está disponível são os seguintes:

Business-Lounge: Concebida para networking, esta área oferece um bufê de alta qualidade e acesso direto aos camarotes VIP.

Concebida para networking, esta área oferece um bufê de alta qualidade e acesso direto aos camarotes VIP. Átrio VIP: Localizado logo atrás da tribuna de honra, este pacote geralmente inclui um brinde de alta qualidade e a oportunidade de tirar uma foto com o troféu original da DFB-Pokal.

Localizado logo atrás da tribuna de honra, este pacote geralmente inclui um brinde de alta qualidade e a oportunidade de tirar uma foto com o troféu original da DFB-Pokal. Football Village: Possui um terraço ao ar livre, áreas de lounge e entretenimento ao vivo. Geralmente inclui acesso a uma festa pós-final exclusiva com DJ ao vivo.

Possui um terraço ao ar livre, áreas de lounge e entretenimento ao vivo. Geralmente inclui acesso a uma festa pós-final exclusiva com DJ ao vivo. Skyboxes/Camarotes Privados: Disponíveis para grupos (normalmente de 10 a 20 pessoas), oferecendo um ambiente privado com serviço dedicado e assentos diretamente fora do camarote.

O que esperar da DFB-Pokal 2026

Mais de 74.000 torcedores no Olympiastadion, em Berlim, viram o VfB Stuttgart conquistar seu quarto título da DFB-Pokal em maio passado, após a vitória por 4 a 2 contra o Arminia Bielefeld.

Nick Woltemade, que agora joga na Premier League pelo Newcastle United, abriu o placar para o Stuttgart, elevando sua contagem na DFB-Pokal para cinco gols e garantindo o título de artilheiro da competição.

Apesar de levar para casa as medalhas de vice-campeão, foi uma conquista incrível para o Arminia Bielefeld. O time se tornou o primeiro de fora da Bundesliga a chegar à final da DFB-Pokal em mais de 20 anos e foi o primeiro time da terceira divisão a derrotar quatro times da Bundesliga consecutivamente na competição.

Não é surpresa que o Bayern de Munique lidere a tabela de vencedores de todos os tempos da DFB-Pokal. O gigante da Bundesliga ergueu o troféu nada menos que 20 vezes desde 1957. No entanto, é preciso voltar a 2020 para encontrar seu último triunfo na Copa, o que representa o maior período sem um título da DFB-Pokal desde 1982.

Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?