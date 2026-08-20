A NBA mais uma vez levará o melhor basquete do mundo para além da América do Norte antes da temporada 2026-27, com jogos de pré-temporada e de temporada regular confirmados no Canadá, China, México, França e Inglaterra. A ação começa em 3 de outubro, na Cidade de Quebec, no primeiro jogo da liga na província fora de Montreal, antes de seguir para Vancouver e Macau, depois para a Cidade do México em novembro e, por fim, para uma rodada dupla de destaque em Paris e Manchester, em janeiro de 2027.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para ir a esses jogos, incluindo o calendário completo, onde os ingressos estão sendo vendidos, a faixa de preços até agora e como encontrar a opção mais barata. Abaixo, você encontrará todos os jogos confirmados do NBA Global Games para 2026, além dos detalhes de pré-venda e venda geral, para garantir seus ingressos antes que os melhores lugares acabem.

Quando será o NBA Global Games 2026?

Data e hora Jogo Local Ingressos sáb., 3 de out. (horário a confirmar) Toronto Raptors x Miami Heat Videotron Centre, Cidade de Quebec Ingressos sex., 9 de out. (horário a confirmar) Dallas Mavericks x Houston Rockets The Venetian Arena, Macau Ingressos sáb., 10 de out. (horário a confirmar) Toronto Raptors x LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Ingressos dom., 11 de out. (horário a confirmar) Dallas Mavericks x Houston Rockets The Venetian Arena, Macau Ingressos sáb., 7 de nov., aproximadamente às 16h no horário local Denver Nuggets x Indiana Pacers Arena CDMX, Cidade do México Ingressos qui., 14 de jan. de 2027, 18h no horário local San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans Accor Arena, Paris Ingressos dom., 17 de jan. de 2027 (horário a confirmar) San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Ingressos

Onde comprar ingressos para o NBA Global Games 2026?

A forma mais rápida e confiável de conseguir ingressos para o NBA Global Games é por meio do StubHub, pois oferece:

Cobertura completa: há ingressos listados para todos os jogos acima, desde os confrontos de pré-temporada no Canadá e na China até as datas na Cidade do México, Paris e Manchester.

há ingressos listados para todos os jogos acima, desde os confrontos de pré-temporada no Canadá e na China até as datas na Cidade do México, Paris e Manchester. Uma alternativa quando as cotas oficiais se esgotam: o confronto na Cidade do México entre Nuggets e Pacers já teve os ingressos avulsos esgotados nos canais oficiais, e os Canada Games em Cidade de Quebec e Vancouver só foram abertos ao público em 20 de agosto, então a expectativa é de alta demanda nos dias seguintes. O StubHub reúne anúncios de torcedores e revendedores que estão revendendo ingressos que não poderão mais usar, oferecendo uma variedade maior de assentos do que uma única bilheteria oficial pode disponibilizar.

Quanto custam os ingressos para o NBA Global Games 2026?

Os preços para o Global Games deste ano ainda estão se ajustando à medida que cada jogo entra em venda, mas o histórico recente dá uma boa ideia do que os torcedores podem esperar:

Faixa típica: os jogos equivalentes de pré-temporada e exibição no exterior no ano passado variaram de apenas 60 dólares para lugares nos níveis superiores em alguns locais até vários milhares de dólares para assentos à beira da quadra e setores premium.

os jogos equivalentes de pré-temporada e exibição no exterior no ano passado variaram de apenas 60 dólares para lugares nos níveis superiores em alguns locais até vários milhares de dólares para assentos à beira da quadra e setores premium. Mercado de revenda: os preços geralmente começam bem abaixo do valor de face quando uma variedade maior de anúncios aparece no StubHub .

os preços geralmente começam bem abaixo do valor de face quando uma variedade maior de anúncios aparece no . Ingressos mais baratos: lugares no anel superior e com visão parcial são consistentemente a forma mais barata de entrar na arena para esses jogos internacionais únicos, e normalmente são os primeiros a reaparecer no mercado de revenda se o seu orçamento for apertado.

As janelas de pré-venda e venda geral variam conforme o mercado

Canadá: os ingressos para o NBA Canada Games na Cidade de Quebec e em Vancouver entraram em venda geral em 20 de agosto de 2026, com uma pré-venda antecipada disponível para torcedores que registraram interesse previamente.

os ingressos para o NBA Canada Games na Cidade de Quebec e em Vancouver entraram em venda geral em 20 de agosto de 2026, com uma pré-venda antecipada disponível para torcedores que registraram interesse previamente. China: os jogos em Macau entre Mavericks e Rockets ainda não tiveram os detalhes de venda de ingressos confirmados pela liga.

os jogos em Macau entre Mavericks e Rockets ainda não tiveram os detalhes de venda de ingressos confirmados pela liga. México: o jogo na Cidade do México vendeu ingressos em etapas, primeiro para portadores de cartão Banco Azteca antes da venda ao público, e os ingressos avulsos agora estão esgotados nos canais oficiais.

o jogo na Cidade do México vendeu ingressos em etapas, primeiro para portadores de cartão Banco Azteca antes da venda ao público, e os ingressos avulsos agora estão esgotados nos canais oficiais. Europa: os jogos de Paris e Manchester estão atualmente na fase de sorteio gratuito, com a venda geral de ingressos prevista para acontecer depois que o sorteio for encerrado em setembro.

Tudo o que você precisa saber sobre o NBA Global Games

O programa NBA Global Games leva a liga a arenas na Europa, Ásia, África, Austrália e Américas há décadas, com os primeiros jogos no exterior remontando a 1978, quando o Washington Bullets disputou partidas de exibição em Israel, China e Filipinas. Desde então, a iniciativa se transformou em uma das principais estratégias de crescimento da liga, misturando jogos de exibição de pré-temporada com partidas reais de temporada regular, pensadas para levar o basquete da NBA a torcidas que raramente conseguem vê-lo ao vivo.

O programa deste ano reflete o quão rapidamente o mapa internacional da liga pode mudar. Abu Dhabi, que recebeu jogos de pré-temporada todos os anos de 2022 a 2025, não aparece em 2026 depois de a NBA optar por não viajar ao Oriente Médio em meio a preocupações de segurança regional, embora a liga tenha dito que seus planos de longo prazo para os Emirados Árabes Unidos e um possível futuro no Catar permanecem inalterados. Em seu lugar, o Canadá ganha uma estreia histórica, com a Cidade de Quebec recebendo um jogo da NBA pela primeira vez como parte de uma rodada dupla que também leva os Raptors a Vancouver. A Cidade do México mantém sua sequência como o país fora dos Estados Unidos e do Canadá com mais história na NBA, recebendo seu 35º jogo desde 1992, enquanto Paris e Manchester completam o calendário do ano como parte do compromisso de três temporadas da liga com jogos de temporada regular na Europa.

Tudo o que você precisa saber sobre a Accor Arena

A Accor Arena, em Paris, receberá a NBA em 14 de janeiro de 2027, quando Victor Wembanyama voltar ao seu país natal como parte do elenco do Spurs que enfrentará o Pelicans. Localizada no 12º arrondissement, perto do distrito de Bercy, a arena tem capacidade para cerca de 20.300 pessoas e recebe jogos da NBA de forma intermitente desde os anos 1990, fazendo desta a sexta partida de temporada regular que a liga leva à capital francesa e a 16ª aparição da NBA no país no total.

O local é bem atendido por transporte público, com as estações Bercy de metrô e RER a uma curta caminhada da entrada, o que o torna uma das grandes arenas europeias mais fáceis de acessar sem carro. No interior, os assentos vão desde fileiras íngremes no anel superior, com visão completa da quadra, até setores premium no anel inferior e à beira da quadra, oferecendo uma forma de entrar no ginásio para torcedores de todos os orçamentos. Diante do tamanho do interesse em torno do retorno de Wembanyama ao seu país, e do fato de que os detalhes da venda geral ainda serão confirmados, garantir um lugar cedo por meio do mercado de revenda provavelmente será a forma mais segura de assegurar a entrada quando o período de sorteio gratuito terminar em setembro.