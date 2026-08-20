Como comprar ingressos para os Jogos Asiáticos de 2026: datas, preços dos ingressos e mais

A 20ª edição dos Jogos Asiáticos volta ao Japão pela primeira vez em 32 anos, com a província de Aichi e a cidade de Nagoya recebendo o maior evento multiesportivo do continente de 19 de setembro a 4 de outubro de 2026, embora a competição comece, na verdade, nove dias antes, em 10 de setembro, com as preliminares do futebol. Reconhecidos como o segundo maior evento esportivo do mundo, atrás apenas dos Jogos Olímpicos de Verão, os Jogos Asiáticos reúnem cerca de 45 Comitês Olímpicos Nacionais e 15.000 atletas a cada quatro anos sob o Conselho Olímpico da Ásia, e esta será apenas a terceira vez que o Japão os sediará, depois de Tóquio em 1958 e Hiroshima em 1994.

GOAL tem tudo o que você precisa para planejar sua viagem ao Japão, incluindo o calendário completo esporte por esporte, onde os ingressos estão sendo vendidos, a faixa de preço atual e como garantir os assentos mais baratos antes que acabem.

Quando serão os Jogos Asiáticos de 2026?

Data e hora Esporte Local Ingressos 10 de set. - 4 de out. Futebol Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium e outros locais, Japão Ingressos 18 de set. - 25 de set. Basquete Aichi International Arena, Nagoya Ingressos 19 de set. Cerimônia de abertura Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Ingressos 19 de set. - 21 de set. Ciclismo (estrada) Circuito da cidade de Shinshiro, Shinshiro Ingressos 19 de set. Pentatlo moderno Anjo Sports Park, Anjo Ingressos 20 de set. - 21 de set. Triatlo Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori Ingressos 20 de set. - 23 de set. Soft tennis Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya Ingressos 20 de set. - 23 de set. Karatê (kata e kumite) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Ingressos 20 de set. - 23 de set. Wushu (taolu) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Ingressos 20 de set. - 24 de set. Ginástica artística Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Ingressos 20 de set. - 25 de set. Natação Tokyo Aquatics Centre, Tóquio Ingressos 20 de set. - 27 de set. Atletismo (pista e campo, maratona, marcha atlética) Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya Ingressos 20 de set. - 27 de set. Esgrima Aichi Sky Expo, Tokoname Ingressos 20 de set. - 29 de set. Badminton Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya Ingressos 20 de set. - 29 de set. Tiro esportivo Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota Ingressos 20 de set. - 3 de out. Polo aquático Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya Ingressos 20 de set. Artes marciais mistas Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Ingressos 20 de set. - 3 de out. Críquete (T20) Korogi Athletic Park, Nagoya Ingressos 21 de set. - 3 de out. Vôlei Okazaki e Park Arena Komaki, Aichi Ingressos 22 de set. - 23 de set. Remo Nagaragawa International Regatta Course, Gifu Ingressos 22 de set. - 24 de set. Tênis de mesa SKY HALL Toyota, Toyota Ingressos 22 de set. - 24 de set. Canoagem/Caiaque (velocidade) Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi Ingressos 22 de set. Hipismo (CCE) Tokyo Equestrian Park, Tóquio Ingressos 22 de set. - 28 de set. Levantamento de peso Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya Ingressos 22 de set. - 2 de out. Sepaktakraw Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya Ingressos 23 de set. Basquete 3x3 Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya Ingressos 23 de set. - 24 de set. Mountain bike Obata Ryokuchi Park, Nagoya Ingressos 23 de set. - 2 de out. Esports Aichi Sky Expo, Tokoname Ingressos 24 de set. Wushu (sanda) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Ingressos 24 de set. - 25 de set. Skate Aichi Sky Expo, Tokoname Ingressos 25 de set. - 29 de set. Surfe Pacific Long Beach, Tahara Ingressos 26 de set. - 27 de set. Nado artístico ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka Ingressos 26 de set. - 28 de set. Kurash Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Ingressos 26 de set. - 29 de set. Saltos ornamentais Tokyo Aquatics Centre, Tóquio Ingressos 26 de set. - 1º de out. Squash Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya Ingressos 26 de set. - 3 de out. Vela Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi Ingressos 27 de set. BMX Racing e Freestyle Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya Ingressos 27 de set. - 29 de set. Handebol Kasugai City Gymnasium, Kasugai Ingressos 28 de set. Ginástica de trampolim Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Ingressos 28 de set. - 1º de out. Ciclismo (pista) Izu Velodrome, Shizuoka Ingressos 28 de set. - 2 de out. Canoagem/Caiaque (slalom) Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi Ingressos 29 de set. Taekwondo (poomsae) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Ingressos 29-30 de set. Tiro com arco (composto) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Ingressos 29 de set. - 1º de out. Luta (greco-romana) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Ingressos 29 de set. - 2 de out. Luta (livre) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Ingressos 29 de set. - 2 de out. Escalada esportiva Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya Ingressos 29 de set. - 3 de out. Judô Aichi International Arena, Nagoya Ingressos 1º de out. - 3 de out. Vôlei de praia Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan Ingressos 1º de out. - 3 de out. Jiu-jítsu Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Ingressos 2 de out. Rúgbi sevens (início) Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya Ingressos 2 de out. Taekwondo virtual Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi Ingressos 2 de out. - 3 de out. Ginástica rítmica Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Ingressos 3 de out. Breaking Aichi Sky Expo, Tokoname Ingressos 3 de out. - 4 de out. Tiro com arco (recurvo) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Ingressos 3 de out. - 4 de out. Taekwondo (kyorugi) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Ingressos 3 de out. - 4 de out. Softbol Anjo Softball Ground, Anjo Ingressos 4 de out. Golfe Kasugai Country Club East Course, Kasugai Ingressos 4 de out. Cerimônia de encerramento Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Ingressos

Onde comprar ingressos para os Jogos Asiáticos de 2026?

A forma mais simples de comprar ingressos para os Jogos Asiáticos de 2026 de fora do Japão é por meio do Ticombo, que oferece anúncios para a grande maioria dos esportes do programa, incluindo sessões esgotadas ou de alta demanda, como as cerimônias de abertura e encerramento, futebol, basquete e judô, com cada compra respaldada pela garantia da plataforma.

Por que vale a pena conferir o Ticombo:

Assentos confirmados para sessões que já apresentam disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade pelo canal oficial, especialmente para os eventos de maior destaque.

Um processo de checkout simples em euros, que muitas vezes é mais fácil para fãs do exterior do que navegar por um sistema de cadastro japonês.

Cobertura de quase todos os 43 esportes, desde atrações principais como natação e atletismo até modalidades de nicho, como kabaddi e sepaktakraw.

Os fãs que querem preços de face também devem se cadastrar para obter um Supporter ID gratuito no site oficial de ingressos do Aichi-Nagoya 2026, já que é ali que os ingressos mais baratos são vendidos diretamente pelo comitê organizador. Agências em língua japonesa, incluindo Ticket Pia, TBS Tickets e CBC Ticket Center, oferecem uma rota alternativa se o site oficial em inglês estiver congestionado. Assim que as cotas oficiais para uma sessão popular se esgotarem, ou para os fãs que perderam as janelas de venda, o Ticombo é o lugar certo para recorrer.

Quanto custam os ingressos para os Jogos Asiáticos de 2026?

Os preços dos ingressos variam enormemente dependendo do esporte, da categoria do assento e de quão perto dos Jogos a compra é feita:

Ingressos oficiais mais baratos: a entrada geral para a maioria dos esportes começa em cerca de 1.500 ienes , com assentos da Zona C para a maioria das modalidades custando menos de 3.500 ienes pelo site oficial de ingressos.

Mercado de revenda: Ticombo os anúncios para sessões de alta demanda atualmente começam em cerca de 270 euros, aproximadamente 46.000 ienes , para assentos confirmados em esportes como luta e squash.

Cerimônias e finais: os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento no mercado de revenda são consideravelmente mais caros, muitas vezes ultrapassando 1.000 euros , bem acima de 170.000 ienes , para os melhores assentos ainda disponíveis.

Pré-venda e venda geral

A venda de ingressos aconteceu em três etapas. A primeira, uma venda antecipada restrita a residentes das províncias-sede, Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tóquio e Osaka, ocorreu de 26 de fevereiro a 9 de março de 2026. Uma segunda venda prioritária foi aberta para compradores do mundo todo de 12 de março a 31 de março de 2026, embora os ingressos para atletismo, polo aquático, esports e vela ainda não estivessem incluídos nessa etapa. A venda geral então foi aberta a todos, sem restrições regionais, em 30 de junho de 2026 às 17h, no horário do Japão, e as vendas continuam por ordem de chegada até a data de cada sessão, enquanto houver assentos disponíveis. Há limites de ingressos, com máximo de 12 por conta por transação para a maioria das sessões, reduzido para 6 para as cerimônias de abertura e encerramento.

Tudo o que você precisa saber sobre os Jogos Asiáticos

Realizados pela primeira vez em Nova Délhi em 1951, os Jogos Asiáticos são um evento multiesportivo continental disputado a cada quatro anos pelo Conselho Olímpico da Ásia e ocupam o posto de segundo maior evento do tipo no mundo, depois dos Jogos Olímpicos de Verão. Aichi-Nagoya 2026 é a 20ª edição e a terceira vez que o Japão sedia o evento, depois de Tóquio receber os Jogos em 1958 e Hiroshima em 1994, um intervalo de mais de três décadas.

Esta edição traz um programa recorde de 43 esportes e 70 disciplinas, espalhados por 53 locais na província de Aichi e além, com vários eventos utilizando instalações construídas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, incluindo o Tokyo Aquatics Centre para natação e saltos ornamentais e o Izu Velodrome para ciclismo de pista. Seis esportes farão sua estreia nos Jogos Asiáticos em Nagoya: surfe, breaking, artes marciais mistas, padel, teqball e taekwondo virtual, ao lado do retorno do críquete no formato T20 pela primeira vez desde Hangzhou 2023, com o torneio também servindo como evento classificatório asiático para a volta do críquete ao programa olímpico em LA 2028.

De forma incomum para Jogos dessa escala, os organizadores optaram por não construir uma tradicional vila dos atletas. Em vez disso, os competidores ficarão em hotéis locais, em alojamentos temporários em estilo contêiner no Porto de Nagoya e a bordo de um navio de cruzeiro atracado no píer de Kinjo, que pode acomodar vários milhares de atletas e oficiais. Uma fan zone pública gratuita no Hisaya Odori Park, no centro de Nagoya, funcionará durante todos os Jogos, ao lado de um revezamento da tocha que passará por todos os municípios de Aichi a partir de 22 de agosto.

Tudo o que você precisa saber sobre o Paloma Mizuho Stadium

O Paloma Mizuho Stadium, parte do complexo esportivo Nagoya City Mizuho Park, é o principal local de Aichi-Nagoya 2026, recebendo tanto as cerimônias de abertura e encerramento quanto o programa do atletismo ao longo do fim de setembro. Com capacidade para cerca de 35.000 pessoas, ele fica dentro de uma área esportiva mais ampla que também inclui o Mizuho Park Rugby Field e o Gymnasium, o que significa que vários esportes ficam a uma curta caminhada uns dos outros nos dias mais movimentados da programação.

O estádio é acessível pelo metrô municipal de Nagoya, com as estações Mizuho Undojo-Higashi e Mizuho Undojo-Nishi atendendo diretamente o parque, o que faz dele um dos locais mais fáceis de alcançar sem carro. Os assentos vão desde entrada geral acessível no anel superior até categorias premium, dando aos fãs de qualquer orçamento uma forma de assistir às cerimônias ou às finais do atletismo ao vivo.

Com o Japão recebendo seu maior evento esportivo em mais de três décadas, e estrelas de todo o continente programadas para passar por Nagoya entre setembro e outubro, a demanda pelas principais sessões deve subir rapidamente à medida que os Jogos se aproximam. A GOAL recomenda verificar agora a disponibilidade de ingressos no Ticombo para evitar perder uma sessão.