Como comprar ingressos para os Grandes Prêmios de F1 de 2026: datas, próximas corridas, opções de hospitalidade e mais

A temporada 2026 da Fórmula 1 agora é um campeonato de 11 corridas. A temporada começou em março com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, e, com as etapas restantes se estendendo até dezembro, ainda há muitas paradas no calendário para os fãs da F1 transformarem em realidade o sonho de assistir a um Grande Prêmio.

A ação da F1 só vai ficar mais rápida e intensa à medida que a temporada se aproxima de seu clímax, e aqui na GOAL temos todas as informações essenciais sobre ingressos de que você precisa, incluindo onde comprar, quanto custam e a maneira mais rápida de garantir seu lugar na próxima corrida do calendário.

Qual é o calendário dos Grandes Prêmios da F1 2026?

Aqui estão as corridas restantes da temporada 2026 da F1:

Data Corrida Circuito (Local) Ingressos 23 de agosto Grande Prêmio da Holanda Circuit Zandvoort (Zandvoort) Ingressos 6 de setembro Grande Prêmio da Itália Circuito de Monza (Monza) Ingressos 13 de setembro Grande Prêmio da Espanha Madring Circuit (Madrid) Ingressos 26 de setembro Grande Prêmio do Azerbaijão Baku City Circuit (Baku) Ingressos 11 de outubro Grande Prêmio de Singapura Marina Bay Street Circuit (Singapore) Ingressos 25 de outubro Grande Prêmio dos Estados Unidos Circuit of the Americas (Austin) Ingressos 1º de novembro Grande Prêmio da Cidade do México Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City) Ingressos 8 de novembro Grande Prêmio de São Paulo Circuito de Interlagos (Sao Paulo) Ingressos 21 de novembro Grande Prêmio de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Ingressos 29 de novembro Grande Prêmio do Catar Lusail International Circuit (Lusail) Ingressos 6 de dezembro Grande Prêmio de Abu Dhabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) Ingressos



Nota: os Grandes Prêmios da China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Holanda e Singapura contam com o formato sprint.

Houve várias mudanças de corridas em relação à temporada passada. Enquanto o Grande Prêmio da Espanha saiu de Barcelona para um novo circuito de rua em Madri, o Circuit de Barcelona-Catalunya, em Montmelo, agora recebe uma corrida totalmente nova, o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunya. O ganho de Barcelona representa a perda de Imola, já que o Grande Prêmio da Emilia Romagna foi descontinuado depois que seu contrato não foi renovado.

Como conseguir ingressos para os Grandes Prêmios da F1 2026

Os fãs podem comprar ingressos para os Grandes Prêmios da F1 por diferentes caminhos. Eles são oferecidos pelo Portal de Ingressos da Fórmula 1, que pode ser acessado diretamente pelo site oficial da categoria, e também estão disponíveis nos próprios sites dos circuitos/locais.

Além dos ingressos de admissão geral e de arquibancada, os fãs também podem adquirir diversos pacotes VIP ou de hospitalidade.

Além disso, os fãs da F1 também podem considerar sites secundários como o StubHub, que pode oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os Grandes Prêmios da F1 2026?

Os preços dos ingressos da F1 variam significativamente de acordo com o circuito, a localização e o nível de acesso que você escolher.

Os ingressos geralmente estão disponíveis nas seguintes categorias:

Admissão Geral (GA): a opção mais econômica, variando de CNY 400 (£43/US$ 57) no Grande Prêmio da China a mais de £325 (US$ 430) no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Esses ingressos não incluem assento reservado.

a opção mais econômica, variando de CNY 400 (£43/US$ 57) no Grande Prêmio da China a mais de £325 (US$ 430) no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Esses ingressos não incluem assento reservado. Assentos de arquibancada: os lugares reservados normalmente começam em cerca de JPY 22.500 (£106) em pistas mais acessíveis, como Suzuka, e podem ultrapassar €875 (£755) por visões privilegiadas no Grande Prêmio de Mônaco.

os lugares reservados normalmente começam em cerca de JPY 22.500 (£106) em pistas mais acessíveis, como Suzuka, e podem ultrapassar €875 (£755) por visões privilegiadas no Grande Prêmio de Mônaco. Arquibancada principal / reta dos boxes: esses assentos premium oferecem vista para a linha de largada/chegada e para o pit lane, com preços em média em torno de £700 (US$ 940)

esses assentos premium oferecem vista para a linha de largada/chegada e para o pit lane, com preços em média em torno de £700 (US$ 940) Paddock Club & Hospitality: os pacotes VIP, que oferecem serviço de buffet all-inclusive e acesso exclusivo ao pit lane, geralmente começam em cerca de £4000 (US$ 5375).

Os eventos norte-americanos e os prestigiados eventos europeus tendem a ser os mais caros do calendário da F1. Na outra ponta da escala de preços, as corridas no Extremo Oriente e na América do Sul (China, Japão e Brasil) estão entre as menos caras da temporada.

Lembre-se de acompanhar o site da F1 e os vários sites dos circuitos para mais informações, e também sites secundários como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que está incluído nos pacotes de hospitalidade da F1?

A hospitalidade nos circuitos dos Grandes Prêmios, localizados em lugares extraordinários ao redor do mundo, oferece um toque de luxo, com gastronomia refinada, opções de bebidas premium e acesso a lounges exclusivos.

Você também vai aproveitar informações de bastidores da F1, criando uma experiência dos sonhos para os entusiastas do automobilismo. É a opção perfeita para uma ocasião especial e, embora cada Grande Prêmio ofereça experiências únicas, há inclusões consistentes nos pacotes para determinadas corridas:

VIP à beira da pista

Acesso às corridas de sexta, sábado e domingo

Vistas privilegiadas do pit lane e da linha de largada/chegada

Open bar durante todo o dia

Almoço gourmet com entrada e buffet

Acesso ao lounge de hospitalidade

Hospitalidade à beira da pista

Hospitalidade especializada com vistas premium

Opções gastronômicas requintadas e vinho espumante servido durante todo o fim de semana de corrida

Participação especial de uma personalidade da mídia da F1 ou de um piloto

Sessão de perguntas e respostas com um executivo da F1

Experiência exclusiva de Grid Walk

Oportunidade de foto com o troféu do campeonato

Acesso guiado ao paddock para informações de bastidores

O que esperar da temporada 2026 da F1?

No ano passado, vimos uma das temporadas de F1 mais emocionantes e dramáticas de todos os tempos. Depois de dominar por longos períodos, a dupla da McLaren formada por Lando Norris e Oscar Piastri foi levada ao limite por um Max Verstappen ressurgente, enquanto a temporada terminava em alta eletrizante.

Lando Norris, claro, manteve a calma no Grande Prêmio final da campanha, em Abu Dhabi, terminando em terceiro para conquistar seu primeiro título mundial de pilotos da F1. Agora, ele tenta se tornar o primeiro piloto britânico a defender o título com sucesso depois de uma conquista inédita do campeonato.

Mas como alguns meses fazem diferença no mundo da Fórmula 1. Os três candidatos ao título do ano passado não conseguiram subir ao pódio em nenhuma das duas primeiras corridas de 2026, e nenhum deles sequer terminou o Grande Prêmio da China.

Como era esperado por suas atuações nos testes de pré-temporada, a Mercedes é a atual estrela do espetáculo. George Russell conquistou a pole e a vitória na corrida na Austrália, e seu companheiro italiano de 19 anos, Kimi Antonelli, levou a melhor na China.

Os fãs da Ferrari também têm motivos para sorrir. O cavalinho rampante parece ter melhorado em relação ao ano passado ou estar lidando melhor do que os outros com as novas regras e regulamentos. A equipe terminou em 3º e 4º nas duas corridas de abertura, com Charles Leclerc subindo ao pódio em Melbourne e Lewis Hamilton ficando com o bronze em Xangai.