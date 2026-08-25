O UFC Fight Night é a série sem pay-per-view da organização, e é nela que alguns dos nomes em ascensão mais rápidos do MMA deixam sua marca entre os grandes cards numerados. Os fãs têm candidatos ranqueados, eliminatórias de título e lutadores da casa liderando eventos ao redor do mundo, tudo isso sem o preço de pay-per-view atrelado a um evento numerado. Com uma sequência intensa de Fight Nights chegando à Ásia, Europa e América do Norte nas próximas semanas, a GOAL tem tudo o que você precisa para planejar sua viagem e garantir um lugar.

Quando é o UFC Fight Night?

Data e horário Evento Local Ingressos sáb., 29 de ago. UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Xangai, China Ingressos sáb., 5 de set. UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, Paris, França Ingressos sáb., 12 de set. Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, EUA Ingressos sáb., 19 de set. UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Angeles, EUA Ingressos sáb., 26 de set. UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, EUA Ingressos sáb., 3 de out. UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, EUA Ingressos sáb., 17 de out. UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canadá Ingressos sáb., 24 de out. UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos sáb., 7 de nov. UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para o UFC Fight Night?

O UFC vende ingressos diretamente por meio de seus parceiros oficiais, geralmente a Ticketmaster na maioria dos territórios. Uma pré-venda por newsletter para membros registrados no UFC.com normalmente abre um dia antes da venda geral, dando acesso antecipado a lugares melhores antes de os ingressos serem disponibilizados para todos. Membros do UFC Fight Club têm acesso ainda mais cedo aos ingressos para eventos selecionados, o que vale considerar se você está planejando ir a mais de um card neste ano.

Depois que a venda geral termina, o StubHub se torna o melhor lugar para encontrar disponibilidade de última hora ou um preço melhor do que o valor de face, especialmente para eventos que esgotam rapidamente. A quantidade de ingressos na venda oficial geralmente é limitada por comprador, então, se você precisa de uma reserva maior para grupo, o mercado de revenda costuma ser a opção mais simples.

Quanto custam os ingressos para o UFC Fight Night?

Os preços dos ingressos variam significativamente de acordo com o local, e é aí que estão as verdadeiras economias para quem busca a forma mais barata de entrar. Eventos em arenas de grande porte, como a Rogers Place, em Edmonton, e a Accor Arena, em Paris, tendem a oferecer o melhor custo-benefício, com ingressos atualmente a partir de cerca de US$ 123 e média em algum ponto na faixa entre US$ 150 e US$ 180 para um assento padrão.

Os eventos no UFC Apex, em Las Vegas, contam outra história. O local tem capacidade para apenas algumas centenas de fãs, então, embora receba alguns dos confrontos mais atraentes da organização, os preços de revenda podem passar com folga de US$ 1.000 nos cards com maior demanda. Se o orçamento é a prioridade, um evento em arena em uma cidade maior quase sempre é a compra mais inteligente em vez de um card no Apex.

Os assentos à beira do octógono e no piso naturalmente ficam na faixa mais alta do mercado, normalmente variando entre US$ 500 e US$ 1.000 no nível Fight Night, bem abaixo do que os mesmos lugares custariam em um pay-per-view numerado. Para conseguir o melhor preço possível, reserve cedo assim que a venda geral abrir, já que os preços no mercado secundário sobem de forma constante à medida que a semana da luta se aproxima. O StubHub permite comparar lado a lado todas as opções disponíveis, facilitando encontrar o ingresso mais barato que ainda garanta uma boa visão do octógono.

Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Fight Night

Os cards do UFC Fight Night seguem a mesma estrutura de evento principal com cinco rounds e card preliminar com três rounds de qualquer outro evento do UFC, só que sem a taxa de pay-per-view. Nos Estados Unidos, os Fight Nights são transmitidos ao vivo no Paramount+ como parte do acordo de transmissão do UFC, enquanto outros territórios exibem a ação por meio de seus próprios parceiros regionais. Essa acessibilidade é parte do motivo pelo qual o Fight Night se tornou um palco tão valioso para construir novas estrelas, já que candidatos ranqueados lideram o evento principal com muito mais frequência do que liderariam em um card numerado recheado.

A expansão internacional tem sido um grande tema neste trecho do calendário. Xangai recebe edições consecutivas pela primeira vez em anos, Paris mantém sua sequência como uma das paradas mais confiáveis do UFC na Europa, e Edmonton recebe o octógono de volta pela primeira vez desde 2024. Cada um desses eventos também traz implicações reais, desde o ranking do peso-galo em jogo em Xangai até um evento principal diante da torcida para o canadense Mike Malott.

A procura por ingressos costuma disparar principalmente em torno de lutadores da casa e lutas eliminatórias de título, então reservar o mais cedo possível é a melhor forma de garantir bons lugares por um preço justo, particularmente nas datas internacionais, em que a capacidade é mais limitada do que em uma arena típica da América do Norte.