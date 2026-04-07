Como comprar ingressos para o show do ENHYPEN em Abu Dhabi: próximas datas, preços dos ingressos e muito mais

O ENHYPEN, fenômeno global do K-pop, está prestes a chegar a Abu Dhabi para uma apresentação histórica que tem todo o Oriente Médio em polvorosa.

Desde sua formação no reality show de sobrevivência I-LAND, o grupo de sete integrantes — Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon e Ni-ki — alcançou rapidamente o estrelato internacional.

No GOAL, temos todas as informações sobre ingressos, desde mapas de assentos na Etihad Arena até os melhores lugares para comprar ingressos, para garantir que você não perca nada.

Quando será o show do ENHYPEN em Abu Dhabi?

Data e hora Agenda Local Ingressos Sábado, 18 de abril de 2026, 19h ENHYPEN Live (Hyperound K-Fest) Etihad Arena, Ilha Yas, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para o show do ENHYPEN em Abu Dhabi?

Você pode procurar revendedores oficiais de ingressos ou plataformas de revenda, como o StubHub, para garantir ingressos de última hora para este evento.

Certifique-se de usar revendedores oficiais e verificados para garantir que seus ingressos sejam autênticos e sejam entregues a tempo para o evento.

Dada a oficialidade desses serviços, procure por serviços de venda de ingressos que garantam que sua compra esteja protegida por uma garantia de reembolso caso surjam imprevistos relacionados ao evento.

Quanto custam os ingressos para o ENHYPEN em Abu Dhabi?

Os preços dos ingressos para o ENHYPEN em Abu Dhabi variam significativamente dependendo da sua proximidade com o palco.

As faixas de preço geralmente seguem esta estrutura:

Faixa Superior (Padrão): 350 AED – 550 AED

350 AED – 550 AED Nível inferior (Premium): 650 AED – 950 AED

650 AED – 950 AED Piso (VIP/Golden Circle): 1.200 AED – 1.800 AED

1.200 AED – 1.800 AED Suítes de hospitalidade/camarotes privados: 2.500+ AED

Os preços nos mercados secundários podem variar de acordo com a demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena

A Etihad Arena é a joia da coroa do distrito de entretenimento da Ilha Yas.

Com capacidade flexível para até 18.000 pessoas, o local oferece um ambiente intimista, mas eletrizante, para um show de K-pop. O espaço é conhecido por sua acústica de nível internacional, que complementará perfeitamente as faixas com graves potentes do ENHYPEN, como “Drunk-Dazed” e “Bite Me”.

Localizada na vibrante orla de Yas Bay, a arena é facilmente acessível tanto do centro da cidade de Abu Dhabi (a 25 minutos de carro) quanto de Dubai (cerca de 60 a 70 minutos).

Para os fãs internacionais que chegam de avião, o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi fica a apenas 10 minutos de táxi.