Como comprar ingressos para o show do Amr Diab em 2026 em Dubai: datas, preços dos ingressos e muito mais

O Rei do Pop Árabe está de volta. Amr Diab, o ícone mundial que definiu o som da música mediterrânea por mais de três décadas, está pronto para retornar a Dubai para um grande show como atração principal na Coca-Cola Arena, no dia 4 de abril de 2026.

Conhecido pelos fãs como El Hadaba, Diab continua a quebrar recordes e a unir culturas com sua mistura única de ritmos árabes e pop ocidental, tornando este um dos eventos ao vivo mais esperados do ano.

Esta apresentação de 2026 segue uma série de turnês mundiais com ingressos esgotados e o lançamento de recentes sucessos nas paradas, como “Khatafouni” e “Shayef Amar”.

Desde os ingressos mais baratos até os pacotes VIP mais luxuosos, a GOAL tem o seu guia completo para garantir ingressos para Amr Diab agora mesmo.

Quando será a apresentação de Amr Diab em Dubai?

Data e hora Agenda Local Ingressos 4 de abril de 2026 | 21h Amr Diab ao vivo em Dubai Coca-Cola Arena, Dubai Ingressos

O show está programado para começar às 21h, com as portas normalmente abrindo duas horas antes.

Onde comprar ingressos para o show do Amr Diab?

Os ingressos para o show de Amr Diab em Dubai estão disponíveis em várias plataformas online importantes.

Embora os vendedores primários costumem registrar grande movimento e esgotamento rápido dos ingressos, mercados secundários como o StubHub oferecem uma alternativa confiável para os fãs que desejam garantir assentos específicos ou ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o show do Amr Diab?

Os preços para este evento foram definidos para atender a todos, desde ouvintes casuais até fãs incondicionais de Diab.

Os ingressos mais baratos para Amr Diab custam a partir de 295 AED para as categorias Regular Standing e Silver.

Para quem busca uma experiência mais premium, os preços aumentam de acordo com a proximidade do palco e benefícios adicionais.

Esta é uma lista dos preços médios:

Regular Standing: A partir de 295 AED

A partir de 295 AED Assentos Silver/Gold: AED 449 - AED 549

AED 449 - AED 549 Diamond/VIP: AED 595 - AED 995

AED 595 - AED 995 Elevate Hospitality: a partir de 2.500 AED

Quando os ingressos para Amr Diab serão disponibilizados?

Os ingressos para o tão aguardado espetáculo de 4 de abril na Coca-Cola Arena já saíram oficialmente da fase de pré-venda e estão agora disponíveis para venda ao público em geral.

Embora uma quantidade limitada tenha sido inicialmente reservada para membros registrados do fã-clube e parceiros bancários, o estoque restante está agora disponível para o público em geral.

Tudo o que você precisa saber sobre a Coca-Cola Arena

A Coca-Cola Arena é um espaço multifuncional de última geração localizado no coração do City Walk, em Dubai.

Com capacidade para até 17.000 pessoas, é a maior arena coberta totalmente climatizada do Oriente Médio. Possui uma impressionante fachada de LED que ilumina o horizonte de Dubai e oferece acústica de nível internacional, perfeita para um artista do calibre de Amr Diab.

A arena é facilmente acessível pelo Metrô de Dubai (estação Burj Khalifa/Dubai Mall) e oferece 42 suítes corporativas para quem busca a experiência “Elevate”, que inclui entrada prioritária e hospitalidade privada.

Observe que, para as áreas de pé, é exigida idade mínima de 14 anos, enquanto menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto em todas as seções.