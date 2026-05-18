O lendário compositor e pianista egípcio Omar Khairat está prestes a retornar a Abu Dhabi para uma apresentação monumental na icônica Etihad Arena, na Ilha de Yas.

Conhecido por sua habilidade magistral de combinar estruturas clássicas ocidentais com o fraseado rico e emotivo da música árabe, Khairat continua sendo uma das figuras mais influentes no cenário musical do Oriente Médio. Os fãs podem esperar uma noite de melodias atemporais, com seus arranjos orquestrais mundialmente famosos que marcaram o cinema e a televisão árabes por décadas.

No GOAL, reunimos tudo o que você precisa saber sobre preços, logística do local e links oficiais para compra de ingressos.

Quando é o show de Omar Khairat em Abu Dhabi?

Data e hora Evento Local Ingressos Sábado, 20 de junho de 2026 | 20h Omar Khairat ao vivo em Abu Dhabi Etihad Arena, Ilha de Yas Ingressos

Onde comprar ingressos para o show do Omar Khairat?

Para garantir uma entrada tranquila e garantida, os fãs devem comprar ingressos apenas pelos canais oficiais.

O principal fornecedor de ingressos para este evento é a Platinumlist, que oferece uma plataforma segura para ingressos digitais.

Esses ingressos digitais são enviados diretamente para o seu dispositivo, garantindo que você não precise se preocupar com a entrega física ou com a impressão.

Quanto custam os ingressos para Omar Khairat?

Os preços para este evento foram estruturados para atender tanto aos ouvintes casuais quanto aos fãs dedicados que buscam uma experiência de luxo. Para quem procura o melhor custo-benefício, a categoria Silver oferece os ingressos mais baratos, tornando esta apresentação de nível internacional acessível a um público mais amplo.

Silver (Entrada Econômica): AED 199,00

AED 199,00 Gold: AED 249,00

AED 249,00 Piso Pérola: AED 299,00

AED 299,00 Platina: AED 349,00

AED 349,00 Piso Diamante: AED 449,00

AED 449,00 Piso Royal (Premium): AED 749,00

Com foco no ingresso mais barato como principal atrativo, espera-se que os ingressos Silver, deAED 199, sejam os primeiros a se esgotarem. Eles oferecem uma oportunidade incrível de experimentar a acústica da Etihad Arena a um preço muito competitivo. Para os fãs que buscam uma visão mais íntima da orquestra e do piano, os assentos do Piso Royal proporcionam o melhor ponto de observação.

Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena

A Etihad Arena é o principal espaço de entretenimento coberto dos Emirados Árabes Unidos, localizado no vibrante bairro de Yas Bay Waterfront, na Ilha de Yas. É amplamente considerada uma das melhores arenas do mundo em termos de acústica, tornando-a o cenário perfeito para uma apresentação orquestral completa de Omar Khairat. O local é totalmente climatizado, proporcionando um refúgio confortável do calor de junho.